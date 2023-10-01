Эрдоган заявил, что у Турции нет ожиданий от Брюсселя по вступлению в ЕС

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Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция ничего не ожидает от Евросоюза относительно возможности вступления республики в объединение. Об этом Эрдоган сообщил во время выступления на открытии новой сессии парламента.
Эрдоган отметил, что если в Европейском союзе откажутся от своего несправедливого отношения к Турции, особенно касательно ситуации с выдачей виз, то они исправят свои ошибки. Если же нет, то они потеряют право ожидать от Турции чего-либо.
Турецкий лидер подчеркнул, что «если потребуется, может превратить Копенгагенские критерии [критерии вступления стран в Европейский союз] в Анкарские критерии и продолжить свой путь».
Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Европейский союз стремится разорвать отношения с Турцией. Если ЕС совершит определенные действия в эту стороны, то Турция оценит ситуацию и пойдет своим Путем, отметил президент.
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Турецкий лидер подчеркнул, что «если потребуется, может превратить Копенгагенские критерии [критерии вступления стран в Европейский союз] в Анкарские критерии и продолжить свой путь».
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Екатерина Коршунова