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Эрдоган заявил о невыполнении обещаний Швеции по членству Турции в НАТО

Эрдоган: Швеция пока не выполнила обещания, данные Турции по членству в НАТО
16 сентября 2023, 14:54
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обещания, данные Швецией Анкаре в процессе членства в НАТО, пока не выполняются. Об этом Эрдоган сообщил на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в США, на Генассамблею ООН.
Эрдоган подчеркнул, что решение останется за турецким парламентом.

«Если хотят, чтобы мы вынесли вопрос на рассмотрение парламента, мы вынесем, но решение будет за парламентом», — пояснил турецкий президент.


Напомним, 10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в парламент. По сообщению телеканала CNN Türk, заявка Швеции о вступлении в НАТО может быть ратифицирована парламентом Турции уже во время осенней сессии.

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#швеция
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Ким Чен Ын пришел на балет «Спящая красавица» во Владивостоке
Во Владивостоке лидер КНДР Ким Чен Ын пришел на балет «Спящая красавица»
16 сентября 2023, 15:33

Фото: istockphoto / Stephen Anthony Rohan

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил балетную постановку «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Об этом рассказало Минприроды в своем телеграм-канале.
К публикации также приложены кадры, на которых глава Северной Кореи подъезжает к театру и заходит в его центральную ложу.

Также, на мероприятии присутствовали председатель межправительственной комиссии Россия-КНДР Александр Козлов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Лидер Северной Кореи приехал в Приморье утром 16 сентября. В ходе визита его накормили ухой и палтусом на груше. Также он попробовал авторский суп с горчицей и розмарином с вырезкой молодого ягненка.
 
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#лидер
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#переговоры
#послание
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Губернатор Приморья анонсировал переговоры с Ким Чен Ыном в воскресенье
Губернатор Приморья обсудит с Ким Чен Ыном 17 сентября культуру, туризм и спорт
16 сентября 2023, 15:12

Фото: iStock/Виталий Аньков

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в воскресенье, 17 сентября, запланированы переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает РИА Новости.
Отмечается, что стороны согласуют позиции по сотрудничеству КНДР и региона в спорте, туризме и культурной сфере. Кожемяко подчеркнул, что все участники переговоров заинтересованы в том, чтобы «эти отношения были развиты на высоком уровне».

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию «Артём-Приморский — 1» в Приморье, где его встретили представители властей и ученики местной школы. Бронепоезд, в котором находился Ким Чен Ын, был встречен главой межправкомиссии РФ и КНДР, министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, мэром города Артем Олегом Квоном, представителями регионального правительства, а также 40 учениками школы № 7 города Артема.

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#россия
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#кндр
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Польша запретит въезд легковых российских автомобилей
Польша с 17 сентября запретит въезд легковых российских автомобилей
16 сентября 2023, 14:47

Фото: iStock/delray77

Министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский заявил, что Польша с воскресенья, 17 сентября, запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в РФ. Об этом Каминьский сообщил журналистам.
Напомним, Евросоюз подтвердил запрет для россиян въезда в страны ЕС на личных автомобилях. Еврокомиссия уточнила, что въезд в страну ЕС на автомобиле, зарегистрированном в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. В новых разъяснениях сказано, что не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях.

Ранее глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что с полуночи 16 сентября въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей запрещен. Исключением станут легковые автомобили, принадлежащие гражданам ЕС.

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#импорт
#ес
#евросоюз
#рф
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Властям Германии направили вопросы о запрете въезда машин
Депутат бундестага Шмидт направил властям ФРГ вопросы о запрете въезда машин
16 сентября 2023, 14:28

Фото: istockphoto / photosvit

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт направил главам Германии 11 вопросов о запрете въезда машин. Об этом он сообщил РБК.
По его словам, изначально он задавал правительству Германии мелкие единичные вопросы, однако в ответ получал только отписки. Поэтому, он принял решение отправить подробное обращение в конце августа. Шмидт отметил, что власти Германии взяли паузу и пообещали вернуться с ответом в конце сентября. 
 
Шмидт отметил, что на данный момент наглядно видно несоответствие текста и рекомендаций Еврокомиссии, которые были озвучены. По его мнению, ФРГ ответит на его письмо, делая акцент на этих рекомендациях. 

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#итоги
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#запрет
#германия
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Шольц раскрыл, чем вызваны проблемы в экономике Германии
Шольц связал проблемы в экономике Германии с падением экспорта
16 сентября 2023, 14:15

Фото: IStock/macky_ch

Появившиеся в последнее время проблемы в экономике Германии связаны с ослаблением глобального спроса и падением экспорта. ОБ этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова передаёт Bloomberg.
По словам представителя европейской страны, на экономическую картину в Германии влияют также высокая инфляция и рост цен на энергоносители. По его словам, цены на газ и электричество выросли в два-три раза по сравнению с показателями на конец февраля 2020 года. 

Шольц также отметил, что усугубляет ситуацию нарушение цепочек поставок, которое возникло во время пандемии.

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#электричество
#газ
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#инфляция
#шольц
#германия
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Посол Мацегора: Ким Чен Ына очень интересует Россия и сотрудничество с ней
16 сентября 2023, 13:55

Oleksii Liskonih

Посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в РФ проявляет большое внимание к стране. Об этом посол сообщил журналистам.
По словам Мацегоры, Ким Чен Ын очень заинтересован различными аспектами сотрудничества России с КНДР. Он также подчеркнул, что основные направления для обсуждений были определены во время встречи Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию «Артём-Приморский — 1» в Приморье, где его встретили представители властей и ученики местной школы. 

Ким Чен Ын также посетил военный фрегат России под названием «Маршал Шапошников». В рамках своего визита корейский лидер внёс свои комментарии в книгу почётных посетителей.

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#школы
#комплекс
#ученики
#лидер
#кндр
#рф
#послание
#шойгу
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Эрдоган предложил Путину, Алиеву и Пашиняну провести встречу по Карабаху
16 сентября 2023, 13:40

Фото: iStock/9parusnikov

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил лидерам России, Азербайджана и Армении провести четырехстороннюю встречу по Карабаху. Об этом Эрдоган сообщил на брифинге перед вылетом в США на ГА ООН.
Турецкий лидер также заявил о своем намерении осудить встречу с Алиевым. Эрдоган отметил, что ответа пока не последовало.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что руководство Армении по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. По словам российского лидера, в Пражском заявлении Армения зафиксировала это на бумаге.

Путин также сообщил, что мандат российских миротворцев всё еще действует в Карабахе. Путин подчеркнул, что вопросы гуманитарного характера, недопущения «этнических чисток», «конечно, никуда не делись». 

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#азербайджан
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Запрет на импорт украинского зерна в Словакию будет действовать до конца года
16 сентября 2023, 13:10

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Запрет на импорт зерна из Украины в Словакию будет действовать до конца года. Об этом сообщило правительство республики.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. 

Отмечается, что Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера во избежание резких скачков. Киев также должен представить план действий Еврокомиссии и затронутым соседним государствам в понедельник, 18 сентября.

Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября Польша, Словакия и Венгрия вводят запрет на ввоз украинского зерна.

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#ек
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Шольц умолчал о сроках окончания боевых действий на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался говорить о сроках боевых действий на Украине
16 сентября 2023, 10:57

Фото: kremlin

Германия и дальше будет поддерживать Украину и поставлять вооружение, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако представитель европейского государства отказался прогнозировать, сколько продлятся боевые действия.
В интервью газете Welt am Sonntag Шольц заявил, что «украинцы могут быть уверены в поддержке». Однако канцлер не стал подробно останавливаться и на теме ракет Taurus, которые Украина хотела бы получить от Германии.
«Как канцлер я несу ответственность за то, чтобы мы не принимали неверных решений, которые имели бы фатальные последствия. Каждый может рассчитывать на то, что я очень тщательно обдумываю каждое решение», – отметил Шольц (цитата по ТАСС).
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