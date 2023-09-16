Эрдоган заявил о невыполнении обещаний Швеции по членству Турции в НАТО

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обещания, данные Швецией Анкаре в процессе членства в НАТО, пока не выполняются. Об этом Эрдоган сообщил на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в США, на Генассамблею ООН.
Эрдоган подчеркнул, что решение останется за турецким парламентом.
Напомним, 10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в парламент. По сообщению телеканала CNN Türk, заявка Швеции о вступлении в НАТО может быть ратифицирована парламентом Турции уже во время осенней сессии.
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«Если хотят, чтобы мы вынесли вопрос на рассмотрение парламента, мы вынесем, но решение будет за парламентом», — пояснил турецкий президент.
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Екатерина Коршунова