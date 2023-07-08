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Эрдоган заявил о том, что Украина имеет право стать членом НАТО

08 июля 2023, 02:06

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Украина имеет право на членство в НАТО. Об этом он заявил 8 июля по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишут «Известия»
«Мы всегда выражали свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. <...> Украина заслуживает членства в НАТО», — сказал глава Турции.

При этом он добавил, что Турция искренне желает, чтобы обе стороны конфликта вернулись к миру, несмотря на имеющиеся между ними разногласия. Проигравших от достижения мира не будет, подчеркнул турецкий президент.


Также Эрдоган напомнил, что последний раз Россия и Украина в рамках мирного диалога проводили встречу именно в Стамбуле. Кроме того, турецкий лидер упомянул об участии Анкары в заключении зерновой сделки год назад, и выразил желание того, чтобы она продления действия сделки как минимум на каждые три месяца, а в лучшем случае — на два года. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

Ранее старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что Украина сможет стать членом НАТО только после проведения определенных реформ.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главы Североатлантического альянса должны четко обозначить сроки, в которые они будут готовы принять официальный Киев в члены НАТО.

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#Украина
#Турция
#НАТО
#Реджеп Тайип Эрдоган
#Владимир Зеленский
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Два человека погибли и один пропал после взрыва и пожара на нефтяной платформе в Мексиканском заливе
08 июля 2023, 06:36

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Двое людей погибло и один пропал без вести после взрыва нефтяной платформы в Мексиканском заливе, сообщает пресс-служба ее владельца — мексиканской нефтегазовой компании Pemex
«По предварительным данным, в результате утреннего пожара на платформе Nohoch-A никто из сотрудников Pemex не пропал без вести. К сожалению, два человека погибли и один пропал без вести из компании, которая работала на объекте», — сообщила пресс-служба Pemex в своем Twitter.

Причины взрыва и пожара сейчас выясняются.

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#гибель людей
#пожар
#Мексиканский залив
#Мексика
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Подполковник Дэвис: кассетные бомбы не помогут Украине из-за недостаточной подготовки ВСУ
08 июля 2023, 06:08

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Кассетные бомбы не изменят баланса сил на Украине из-за недостаточной подготовки и опыта украинских военных, уверен подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«Я могу подтвердить из личного опыта, что кассетные боеприпасы действительно достаточно мощные, однако сами по себе они не изменят баланс сил в конфликте в пользу Украины. <...> Поставки кассетных боеприпасов, независимо от того, насколько они более смертоносны, чем стандартные 155-мм осколочно-фугасные снаряды, не изменят исход текущего наступления. <…> То же самое можно сказать о F-16 и ракетах большой дальности, которые могут быть предоставлены в конце этого года», — пишет Дэвис в статье для портала 19FortyFive.

По мнению американского разведчика, Вооруженные Силы Украины (ВСУ) не смогут в должной мере воспользоваться поставками западного оружия из-за недостаточной подготовки и отсутствия должного опыта у офицеров.

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#кассетные боеприпасы
#Дэниел Дэвис
#ВСУ
#США
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ТАСС: Экс-подполковник ФСБ получил условный срок за мошенничество
08 июля 2023, 05:24

Фото: iStock/Azovsky

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего подполковника ФСБ Дмитрия Васякина к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 1,2 млн руб. Он признан виновным в двух эпизодах мошенничества по ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
По сведениям источника, Васякин, ушедший со службы еще до вынесения приговора, заключил сделку со следствием и дал показания на высокопоставленных сотрудников налоговых органов, которых он «крышевал». Позже в отношении них также провели ряд следственных действий.

Как пишет ТАСС, данные экс-подполковником показания повлияли на кадровые перестановки в одной из налоговых инспекций, но какой именно — не сообщается.

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#ФСБ
#ИФНС
#суды
#мошенничество
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Глава ЦКБР: появление боевых FPV-дронов в российской армии сравнимо с появлением огнестрельного оружия
08 июля 2023, 04:53

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Внедрение в армию боевых FPV-дронов ( first-person view — вид от первого лица) сравнимо с появлением огнестрельного оружия в средние века. Об этом 8 июля пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.
«Пока сами аппараты и технология их применения выглядят неидеально и похожи больше на аркебузы и пищали позднего Средневековья, однако уже через несколько лет страны, не обладающие подобными военными решениями, столкнутся с очень серьезными проблемами», —  отметил Кузякин.

По его словам, Россия пока все еще является лидером в этой области, но для дальнейшего поддержания паритета предстоит еще очень много работы.

​Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором видно, как российский оператор FPV-дрона ударом потопил катер ВСУ, который двигался на большой скорости на Днепре у Антоновского моста.

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#FPV-дроны
#Дмитрий Кузякин
#ЦКБР
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Гладков: ВСУ обстреляло Шебекино «Градами»
08 июля 2023, 04:33

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из «Градов» населенный пункт Шебекино. Как написал глава региона в своем Telegram-канале, по предварительным данным, пострадавших нет.
«Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль», — сообщил Гладков.
 
На месте уже работают оперативные и аварийные службы. 

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#Белгородская область
#Шебекино
#ВСУ
#«Грады»
#Вячеслав Гладков
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«Зеркало недели» сообщает о взрывах в Кривом Роге и Днепре и о работе систем ПВО
08 июля 2023, 04:21

Фото: IStock/Diy13

В украинских городах Кривой Рог и Днепр (украинское название Днепропетровска) прогремели взрывы, работают системы ПВО. Об этом сообщает местное издание «Зеркало недели».
При этом в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей действует воздушная тревога.

С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#взрывы
#Украина
#воздушная тревога
#Кривой Рог
#Днепр
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Зеленский выступил за разные коридоры для зерновой сделки
08 июля 2023, 03:52

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо создавать «разные коридоры» в рамках зерновой сделки. Украинский лидер заявил об этом после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли в пятницу, 7 июля, вв Стамбуле.
«Мы все независимые страны. У нас есть на сегодняшний день этот зерновой коридор, он существует несвободный, а именно такой — структурированный и сложный из-за того, что Россия блокирует Черное море. Я считаю, что должны быть разные коридоры», — сказал украинский лидер.

Ранее российское Министерство иностранных дел РФ сообщило, что при сохраняющимся западном санкционном давлении и игнорировании проблемы со стороны ООН для продолжения зерновой сделки после 17 июля нет оснований. Также в ведомстве заметили, что изначально сделка предполагала экспорт зерна в нуждающиеся страны, а превратилась в спонсирование украинским продовольствием стран с переизбытком с сельскохозяйственных продуктов.

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#Реджеп Эрдоган
#Украина
#Владимир Зеленский
#зерновая сделка
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NDR: Немецкая разведслужба вела тайную прослушку переговоров Лукашенко и Пригожина 24 июня
08 июля 2023, 03:30

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) тайком прослушивала переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина во время недавнего мятежа. Об этом сообщает немецкая радиовещательная компания Norddeutscher Rundfunk (NDR).
По сообщениям ​NDR, внешняя разведка Германии следила за переговорами Лукашенко ​и Пригожина, напрямую получая информацию о посредничестве белорусского президента в ликвидации ​военного мятежа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сейчас нет на территории республики, и он находится в Санкт-Петербурге.

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#Германия
#разведслужбы
#Лукашенко
#Пригожин
#прослушка
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CNN: Байден заявил, что отказал Путину в гарантиях неприсоединения Украины к НАТО
08 июля 2023, 03:04

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент США рассказал в интервью телеканалу CNN, что два года назад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным отказался давать ему гарантии в неприсоединении Украины к НАТО.
Как рассказал Байден, в ответ на требование со стороны Путина обязательств того, что Киева не будет в НАТО, он ответил, что Соединенные Штаты этого не сделают, «потому что есть политика "открытых дверей. И мы не будем ни от кого запираться"».

При этом Байден считает преждевременным сейчас принимать Киев в члены Североатлантического альянса. По мнению американского президента, консенсуса по поводу приглашения Украины в НАТО «в разгар войны» сейчас нет, поскольку это будет означать для них всех вступление в конфликт с Россией.

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#Джо Байден
#Владимир Путин
#НАТО
#Украина
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