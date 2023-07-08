Эрдоган заявил о том, что Украина имеет право стать членом НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Украина имеет право на членство в НАТО. Об этом он заявил 8 июля по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишут «Известия»
«Мы всегда выражали свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. <...> Украина заслуживает членства в НАТО», — сказал глава Турции.При этом он добавил, что Турция искренне желает, чтобы обе стороны конфликта вернулись к миру, несмотря на имеющиеся между ними разногласия. Проигравших от достижения мира не будет, подчеркнул турецкий президент.
Ранее старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что Украина сможет стать членом НАТО только после проведения определенных реформ.
При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главы Североатлантического альянса должны четко обозначить сроки, в которые они будут готовы принять официальный Киев в члены НАТО.
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