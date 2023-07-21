Эрдоган заявил о желании вскоре обсудить с Путиным зерновую сделку

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным зерновую сделку «в самое ближайшее время».
Эрдоган также отметил, что западные страны должны принять меры для того, чтобы возобновить действие черноморской зерновой инициативы. Наряду с этим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского лидера с турецким коллегой не планируются.
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Анастасия Крестьянова