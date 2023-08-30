Эрдоган заявил об успешных испытаниях турецкой системы ПВО Siper

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Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые испытания турецкой системы ПВО Siper прошли успешно. Об этом Эрдоган сообщил, выступая на церемонии вручения дипломов выпускникам Сухопутного военного колледжа Национального университета обороны.
Эрдоган также отметил, что Турция скоро будет продавать их тем, кто отказывал государству в их продаже под различными предлогами.
Напомним, издание Sabah сообщало, что Siper появится в качестве альтернативы С-400 и Patriot.
Ранее сообщалось, что американские системы HIMARS, которые используются украинскими военнослужащими в зоне СВО, начали терять свою эффективность. Британский наемник сообщил, что российские военнослужащие поняли стратегию ударов ВСУ с использованием HIMARS.
Наемник пояснил, что Россия поменяла положение объектов и теперь размещает их вне радиуса поражения американских систем. По его словам, это существенно снижает эффективность вооружения ВСУ.
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Напомним, издание Sabah сообщало, что Siper появится в качестве альтернативы С-400 и Patriot.
Наемник пояснил, что Россия поменяла положение объектов и теперь размещает их вне радиуса поражения американских систем. По его словам, это существенно снижает эффективность вооружения ВСУ.
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Екатерина Коршунова