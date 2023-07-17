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Эрдоган: Зерновая сделка ушла в историю

17 июля 2023, 13:37

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка ушла в историю, передает агентство «Анадолу».
По его словам, черноморская зерновая инициатива позволяла избегать продовольственный кризис.

При этом Эрдоган еще надеется обсудить продление зерновой сделки на переговорах в президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, российский лидер хочет продолжения её функционирования.


Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки прекращается.

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#Турция
#зерновая сделка
#Реджеп Тайип Эрдоган
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Великобритания ввела санкции против главы Адыгеи
17 июля 2023, 14:07

Фото: сайт Кремля

Британия внесла в санкционный список главу Адыгеи Мурата Кумпилова. Об этом говорится в документе на сайте британского правительства.
В документе отмечается, что Кумпилов — «заинтересованное лицо в соответствии с положением 2019 года о санкциях против РФ».

Причина внесения главы Адыгеи в санкционный список также заключается в том, что Кумпилов участвует в дестабилизации Украины или угрожает ее территориальной целостности и независимость страны.

Напомним, 23 июня Евросоюз утвердил новый санкционный пакет против России. В одиннадцатый санкционный пакет вошли санкции против российских СМИ. В санкционный список внесены 5 телеканалов, среди которых «Царьград».


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#санкции
#Британия
#Адыгея
#Кумпилов
#Россия
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Путин проведет по ВКС совещание по ситуации с Крымским мостом 17 июля
17 июля 2023, 13:59

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 17 июля в 19:00 проведет совещание после атаки на Крымский мост.
Представитель Кремля также добавил, что в ходе ВКС, глава государства заслушает доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, который назначен ответственным за ликвидацию последствий теракта на Крымском мосту.

Совещание в формате видеоконференции пройдет в 19:00 мск. 

Крымский мост подвергся атаке со стороны киевского режима минувшей ночью. В результате теракта два человека погибли, пострадал ребенок. 

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#Путин
#Песков
#Крымский мост
#теракт
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Великобритания ввела санкции против «Артека»
17 июля 2023, 13:57

Фото: iStock/syahrir maulana

Британия включила в санкционный список детский центр «Артек»
Великобритания ввела санкции против международного детского центра «Артек», который расположен в Крыму. Об этом сообщается в документе на сайте британского правительства.

В документе утверждается, что международный детский центр «Артек» — заинтересованное лицо, в соответствии с положением 2019 года о санкциях против России. Отмечается, что «Артек» участвует в дестабилизации Украины или угрожает ее территориальной целостности и независимости.

Напомним, 23 июня Евросоюз утвердил новый санкционный пакет против России. В одиннадцатый санкционный пакет вошли санкции против российских СМИ. В санкционный список внесены 5 телеканалов, среди которых «Царьград».

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#санкции
#Британия
#центр
#Артек
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Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Мишонова попала под санкции Британии
17 июля 2023, 13:55

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Великобритания внесла уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову в санкционный список. Об этом говорится на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.
«Среди назначений, объявленных сегодня, - российские официальные лица Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области, и Сергей Кравцов, министр образования России», - говорится в сообщении.

Уточняется, что она попала в санкционный список из-за того, что якобы «принимала участие в насильной депортации украинских детей на территорию России». Утверждается, что дети из Украины получают академическое, культурное, патриотическое и военное образование, настроенное на Россию.

Также Великобритания внесла в санкционный список заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина. Еще в феврале текущего года он в шутку сравнил себя с главным героем романа Стивена Кинга «Оно» клоуном Пеннивайзом. Так он прокомментировал информацию о планах внесения его в санкционный список Евросоюза как причастного к «насильственной депортации украинских детей в Россию и их незаконному усыновлению российскими семьями».

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#Ксения Мишонова
#Великобритания
#санкции
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Британия ввела санкции против Кравцова и Любимовой
17 июля 2023, 13:47

Фото: iStock/AlexLMX

Великобритания включила в санкционный список министра просвещения РФ Кравцова и министра культуры РФ Любимову
В санкционный список Великобритании попали министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр культуры РФ Ольга Любимова. 

Напомним, 23 июня Евросоюз утвердил новый санкционный пакет против России. В одиннадцатый санкционный пакет вошли санкции против российских СМИ. В санкционный список внесены 5 телеканалов, среди которых «Царьград».

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#санкции
#Великобритания
#Кравцов
#Любимова
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Британия ввела санкции против зампреда правительства Московской области Духина
17 июля 2023, 13:42

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Великобритания внесла в санкционный список заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина.
В санкционный список Великобритании попал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Напомним, 23 июня Евросоюз утвердил новый санкционный пакет против России. В одиннадцатый санкционный пакет вошли санкции против российских СМИ. В санкционный список внесены 5 телеканалов, среди которых «Царьград».

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#Духин
#санкции
#Великобритания
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Посол Грызлов: дипмиссия передала Украине ноту по зерновой сделке
17 июля 2023, 13:21

Фото: iStock/Henadzi Pechan

Полномочный посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что посольство России в Минске передало Украине ноту по зерновой сделке.
Сообщается, что выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля.

Грызлов отметил, что прекращение сделки полностью лежит на совести западных стран. По словам посла, инициатива утратила гуманитарную функцию, так как преобразовалась в коммерческий проект.

Напомним, под «зерновой сделкой» подразумевается соглашение об экспорте украинского зерна в зарубежные страны, которое заключили противоборствующие стороны при посредничестве Турции и ООН. Сделка длилась около года. За это время из Украины вывезли миллионы тонн зерна. Россия неоднократно выражала своё недовольство тем, что многие пункты соглашения, которые касались экспорта российских удобрений, не были выполнены


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#зерновая сделка
#Грызлов
#Россия
#Украина
#Белоруссия
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Песков рассказал об ответе на теракт на Крымском мосту
17 июля 2023, 12:27

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответом на ЧП на Крымском мосту станет достижение всех целей спецоперации на Украине. Об этом Песков сообщил во время общения с журналистами.
«Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции», — отметил пресс-секретарь.

Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. В результате ЧП погибли двое жителей Белгородской области, их 14-летняя дочь госпитализирована.

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#Песков
#Крымский мост
#ЧП
#СВО
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Глава Евросовета Мишель не пригласит Зеленского на саммит ЕС и CELAC
17 июля 2023, 12:24

Глава Евросовета Шарль Мишель решил не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).
Испанское издание Vanguardia пишет, что Владимир Зеленский просил об участии на саммите, но принимающая сторона саммита, а именно глава Евросовета Шарль Мишель посчитал, что лучше не приглашать украинского лидера.

Ранее журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски заявила, что многие были неприятно поражены упреками Владимира Зеленского в адрес альянса.

По ее мнению, друзей у действующего президента Украины Владимира Зеленского, после саммита НАТО, стало меньше, даже, если они прямо об этом не заявили. Таким мнением журналистка поделилась в своем YouTube-канале.

Многие обратили внимание на его потребительское отношение, что спровоцировало немало разговоров. Денски сравнила Зеленского с капризной примадонной. Украинский президент считает, что ему все должны, подчеркнула журналистка.

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#Зеленский
#саммит
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