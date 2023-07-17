Эрдоган: Зерновая сделка ушла в историю

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка ушла в историю, передает агентство «Анадолу».
По его словам, черноморская зерновая инициатива позволяла избегать продовольственный кризис.
При этом Эрдоган еще надеется обсудить продление зерновой сделки на переговорах в президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, российский лидер хочет продолжения её функционирования.
Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки прекращается.
Читайте также:
Посол Грызлов: дипмиссия передала Украине ноту по зерновой сделке
Экономист Потапенко заявил, что зерновая сделка может возобновиться через неделю
ООН: основными получателями украинской продукции в рамках зерновой сделки являются страны ЕС
При этом Эрдоган еще надеется обсудить продление зерновой сделки на переговорах в президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, российский лидер хочет продолжения её функционирования.
Читайте также:
Посол Грызлов: дипмиссия передала Украине ноту по зерновой сделке
Экономист Потапенко заявил, что зерновая сделка может возобновиться через неделю
ООН: основными получателями украинской продукции в рамках зерновой сделки являются страны ЕС
Элина Позднякова