Эрдоган ждёт обсуждения с Путиным ситуации о возвращении командиров «Азова»*

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется в августе обсудить с Владимиром Путиным ситуацию о возвращении Украине командиров нацбатальона «Азов»*. Об этом сообщает ТАСС.
«Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России был сделан ряд заявлений, но после того, как они узнали детали, ситуация стала позитивной. В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе.
Ранее сообщалось, что директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин раскритиковал действия Турции, вернувшей главарей «Азова»*. Он заявил, что такой поступок «нехорошо характеризует турецкую сторону».
*Организация признана террористической и запрещена на территории России
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Анастасия Чинкова