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Эрдогана переизбрали председателем правящей турецкой партии

Yeni Şafak: Эрдогана переизбрали председателем правящей партии Турции
07 октября 2023, 16:39
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вновь избран председателем правящей Партии справедливости и развития. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.
Уточняется, что за кандидатуру Эрдогана проголосовали все участники съезда партии, а именно, 1399 делегатов.

Напомним, что партия справедливости и развития Турции была основана Эрдоганом в 2001 году. У власти партия находится с ноября 2002 года, то есть, уже свыше 20 лет.


Ранее Эрдоган заявил, что Турция не нуждается в поддержке Евросоюза. По его словам, государство никогда не полагалось на поддержку, в том числе и финансовую, от своих соседей, поэтому и сейчас Турция остаётся самодостаточным государством.

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#турция
#партия
#выборы
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Политолог Перла назвал третьего возможного участника конфликта в Израиле
Политолог Перла: если Иран присоединится к Палестине – Израилю не победить
07 октября 2023, 17:09

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Если к радикальному палестинскому движению ХАМАС присоединятся боевики из Тегерана, то Израиль понесёт большие потери. К такому выводу пришёл обозреватель «Царьграда» Андрей Перла.
Он отметил, что война исключительно между Палестиной и Израилем принесёт урон второй стороне, но всё же, с большей вероятностью, станет победной для неё. 

А вот если к палестинским террористам присоединятся их иранские соседи, конфликт может надолго затянуться и вряд ли завершится победой Израиля, уверяет Перла.

Также обозреватель «Царьграда» отметил несколько политических последствий эскалации конфликта. Во-первых, Израиль больше не будет участвовать в решении вопроса с конфликтом на Украине, а интересы западных стран будут направлены на Ближний Восток, то есть, Украина покинет первую позицию.

Во-вторых, тяжёлый ущерб понесёт Демократическая партия США. Перла предполагает, что ХАМАС может обеспечивать победу республиканцев на президентских выборах в следующем году.

И, в-третьих, при любом развитии событий в Израиле, Иран всегда будет оставаться в выигрыше. 

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#израиль
#конфликт
#развитие
#война
#иран
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Рамзан Кадыров предложил временно отменить выборы из-за спецоперации
07 октября 2023, 17:07

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил отменить предстоящие в следующем году президентские выборы. Такое предложение он озвучил во время флешмоба, посвященного дню рождения Владимира Путина.
Впрочем чеченский лидер предложил и другой вариант: провести безальтернативные выборы, на которых единственным кандидатом был бы действующий президент России. По мнению Кадырова, в нынешних сложных экономических и политических условиях противостояния с Западом только Владимир Путин способен должным образом защитить страну и повести ее вперед.

Глава Чечни назвал российского лидера мудрым политиком и воином, честным и правильным человеком, который никогда не бросает своих и всегда вникает во все проблемы регионов, в том числе и Чеченской Республики. Более достойного кандидата на пост руководителя российского государства просто нет, заключил Кадыров.

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#кадыров
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В Госдуме заявили о необходимости эвакуации россиян из Израиля
Депутат ГД Хамзаев: необходимо эвакуировать россиян из Израиля
07 октября 2023, 15:59

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Россия должна эвакуировать своих граждан из Израиля и Палестины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, комментируя начавшееся военное столкновение между государствами.
Он отметил, что миссия по эвакуации российских граждан должна осуществляться по дипломатическим каналам и при поддержке МЧС.

Ранее сообщалось, что на всей территории Израиля указом министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира введено чрезвычайное положение. Российский союз туриндустрии призвал россиян, находящихся на территории государства, следовать указаниям местных властей и следить за обновлением информации. 

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#израиль
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#госдума
#эвакуация
#война
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ISNA: Иранское руководство прокомментировало ракетные удары по Израилю
Иран поддержал нападение боевиков ХАМАС на Израиль
07 октября 2023, 15:45

Фото: istockphoto/Ekaterina_Lin

Иранская сторона поддерживает ракетные удары по Израилю и будет «стоять рядом» с палестинскими бойцами до тех пор, пока не будет полностью освобождена Палестина и ее главная святыня — город Иерусалим.
С таким заявлением выступил главный советник верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи генерал-майор Рахим Сафави. Он вспомнил вспомнил также генерала Касема Сулеймани, убитого в результате направленного удара ВВС США в 2020 году, назвав его великомучеником. Он с пафосом подчеркнул, что такие люди также будут стоять плечом к плечу с борцами за свободу Палестины.

На фоне ракетных атак силы ХАМАС зашли в города Баэри, Урим, Нахал Оз, Офаким. Боевики захватывают в плен и увозят в Газу военных и гражданских заложникам. Особым издевательствам и избиениям подвергаются израильские женщины-военнослужащие. Израиль нанес ответный удар по сектору Газа. Авиация атаковала 21 объект. Палестинцы сообщают о 120 погибших.

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#сша
#израиль
#авиация
#женщины
#люди
#иран
#удар
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Путин прокатил президента Узбекистана Мирзиёева на новом внедорожнике «Аурус»
07 октября 2023, 15:42

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

Президент России Владимир Путин прокатил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева на внедорожнике «Аурус», чтобы лично продемонстрировать все его возможности. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский президент встретил своего коллегу в подмосковной резиденции в Ново-Огарёво, где представил ему новый внедорожник. После этого Путин сел за руль и прокатил Мирзиёева. 

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретил в своей резиденции президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзиёева и Касыма-Жомарта Токаева. 

Днём ранее Путин и Мирзиёев провели переговоры в Кремле, после чего подписали ряд рабочих документов, в том числе и о сотрудничестве в разных сферах.

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#владимир путин
#автомобиль
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Боевики ХАМАС взяли в плен израильского генерала Алони
07 октября 2023, 14:36

Фото: istockphoto/John Theodor

Бригадный генерал армии Израиля Нимрод Алони взят в плен боевиками военного крыла палестинского движения ХАМАС. Сначала об этом рассказали сами палестинцы, позже информацию подтвердили израильские СМИ
Генерал был захвачен боевиками прямо у себя дома. Полуодетого военного доставили в анклав сразу после захвата КПП Керем-Шалом. Генерал Нимрод Алони до августа 2022 года командовал дивизией Газы. Однако затем он возглавил израильское подразделение специальных операций «Глубокие силы». 

Боевики бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», военного крыла движения ХАМАС, продолжают захватывать и отправлять в Газу гражданских и военных заложников. Известно о как минимум двух плененных женщинах-военнослужащих армии Израиля. Причем одной из них палестинцы переломали ноги. 

Интересно, что военные действия боевиков ХАМАС начались как раз в 50-летнюю годовщину «Войны Судного дня», когда объединенная коалиция арабских государств попыталась вернуть территории, утерянные в результате Шестидневной войны. Тот давний кровопролитный конфликт закончился победой Израиля.

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Times of Israel: Занятия в израильских школах отменены из-за военных действий

Премьер-министр Израиля Натаньяху заявил, что в стране развернулась настоящая война
#военные
#конфликт
#дома
#израиль
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Times of Israel: Занятия в израильских школах отменены из-за военных действий
07 октября 2023, 13:02

Фото: istockphoto/Gilnature

Армия обороны Израиля объявило об отмене занятий на юге и в центральной части страны. Это означает, что примерно миллион детей с завтрашнего дня будут оставаться дома.
Такое решение принято на фоне продолжающихся военных действий между израильскими военными и террористическими группировками в секторе газа, сообщает издание  Times of Israel. Ранее газета писала о шестерых погибших в результате боевых столкновений израильтянах. Еще около 300 человек получили ранения.

Представители военного крыла «Изз ад-Дин аль-Кассам» палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и заявили, что выпустили пять тысяч ракет. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале проведения операции «Железные мечи» против ХАМАС на территории сектора Газа.

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#армия
#человек
#операции
#израиль
#школа
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Медведев призвал США переключиться с Украины на Израиль
Медведев: США должны урегулировать конфликт в Израиле, а не заниматься Украиной
07 октября 2023, 12:09

Фото: сайт Кремля

США должны заниматься урегулированием многолетнего конфликта между Изриалем и Палестиной, а не «помогать неонацистам, сталкивая два близких народа» России и Украины. Об этом в своём Telegram-канале сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что начало боевых действий в Израиле в день 50-летия начала войны Судного дня было вполне ожидаемо, поскольку конфликт с Палестиной длится уже не одно десятилетие.

Именно этим, по словам Медведева, должны заниматься США вместо того, чтобы поддерживать Украину.

Медведев подчеркнул, что в сложившейся ситуации между Израилем и Палестиной виноваты в том числе и США. 

«Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США», – заключил зампред Совбеза РФ.

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#дмитрий медведев
#израиль
#украина
#сша
#конфликт
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Минобороны: Ракеты «Сармат» в ближайшее время встанут на боевое дежурство
07 октября 2023, 12:05

Фото: istockphoto/allanswart

В настоящее время решается вопрос об оснащении ракетных войск стратегического назначения (РВСН) комплексами с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Сармат». Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Как отметили в военном ведомстве, на предприятии «Красмаш» изготавливаются первые серийные ракеты, которые в ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство. В ходе визита на завод глава Минобороны проверил ход выполнения государственного оборонного заказа. Генеральный директор АО «Красмаш» доложил о расширении производственных мощностей и обеспечении предприятия самым передовым и современным оборудованием.

В пресс-службе министерства обороны также добавили, что переоснащение российских РВСН на использование ракетного комплекса «Сармат» является приоритетной задачей в рамках обеспечения должной обороноспособности страны и производится во исполнение решения президента РФ Владимира Путина.

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