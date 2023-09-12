Ереван по существу признала суверенитет Баку над Карабахом, заявил Путин

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Президент России Владимир Путин заявил, что руководство Армении по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Об этом Путин сообщил в рамках выступления на пленарной заседании ВЭФ.
По словам российского лидера, в Пражском заявлении Армения зафиксировала это на бумаге. Путин отметил, что Россия не имеет к этому решению отношения.
Напомним, ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян начал сидячую забастовку на центральной площади Степанакерта. До этого МИД России призвало Азербайджан и Армению срочно принять меры, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На восьмом Восточном экономическом форуме собрались руководители компаний, экспертов и представителей власти из России и других государств мира.
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Напомним, ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян начал сидячую забастовку на центральной площади Степанакерта. До этого МИД России призвало Азербайджан и Армению срочно принять меры, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
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Екатерина Коршунова