Эритрея обвинила Запад в использовании Африки в пропаганде против России

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Постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам заявила, что в ситуации с зерновой сделкой, Запад использовал Африку как повод для обвинений в адрес России, пишет издание РИА Новости.
По ее словам, западные государства не планировали помогать бедным странам. Африка стала прикрытием для Запада.
Постпред также подчеркнула, что зерновое соглашение не было способом решения проблемы. В Африку фактически было поставлено менее трех процентов зерна, однако, никто этому не удивился. Запад устаивает показуху, используя Африку. Они не предоставляют средства, которые обещали и это прекрасно понимают африканские страны, подчеркнула Тесфамариам.
Напомним, решение о прекращении зерновой сделки было принято 18 июля. Москва вышла из соглашения, ввиду неисполнения договоренностей сторонами сделки.
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«Это всегда очень удобное прикрытие для всего, что они хотят сделать. В этом случае это был хороший способ обвинять русских, пользуясь африканцами», - заявила Тесфамариам.
Напомним, решение о прекращении зерновой сделки было принято 18 июля. Москва вышла из соглашения, ввиду неисполнения договоренностей сторонами сделки.
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Анастасия Крестьянова