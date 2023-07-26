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Эритрея обвинила Запад в использовании Африки в пропаганде против России

Постпред Эритреи при ООН: Африку использовали для пропаганды в пользу зерновой сделки
26 июля 2023, 12:24

Фото: iStock/Nastco

Постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам заявила, что в ситуации с зерновой сделкой, Запад использовал Африку как повод для обвинений в адрес России, пишет издание РИА Новости.
По ее словам, западные государства не планировали помогать бедным странам. Африка стала прикрытием для Запада.

«Это всегда очень удобное прикрытие для всего, что они хотят сделать. В этом случае это был хороший способ обвинять русских, пользуясь африканцами», - заявила Тесфамариам.

Постпред также подчеркнула, что зерновое соглашение не было способом решения проблемы. В Африку фактически было поставлено менее трех процентов зерна, однако, никто этому не удивился. Запад устаивает показуху, используя Африку. Они не предоставляют средства, которые обещали и это прекрасно понимают африканские страны, подчеркнула Тесфамариам.

Напомним, решение о прекращении зерновой сделки было принято 18 июля. Москва вышла из ​соглашения, ввиду ​неисполнения договоренностей сторонами сделки.

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#зерновая сделка
#Запад
#Африка
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Голосование на выборах-2023 сделают максимально удобным для жителей Подмосковья
26 июля 2023, 12:31

Фото: Фотобанк МО

В этом году в Единый день голосования выборы для жителей Подмосковья будут максимально удобными. Об этом заявил «Радио 1» руководитель информационной группы Общественного штаба по контролю за голосованием Московской области Сергей Леонов. Прежде всего, на волеизъявление отведут не один, а три дня.
«Федеральный закон предлагает для голосования один, два или три дня. Каждый регион сам выбирает их количество. Московская область остановилась на трёх. Считаю, что это правильно и удобно для избирателей. В первый раз трёхдневное голосование у нас было назначено на федеральных выборах в 2021 году. Эксперимент был признан удачным. Сложно на один день сформировать свой график, а тут – три дня. Если человек не успеет в первый день, он может проголосовать во второй – лично прийти на участок и отдать свой голос», – пояснил Леонов. 
Кроме того, он напомнил, что в этом году в Подмосковье впервые будет доступно электронное голосование – так называемое ДЭГ. 
«Ранее эксперименты с ДЭГом проходили в других регионах. Это было признано эффективными и удобным. И в этом избирательном цикле Московская область вошла в список из 21 региона, где выборы будут проходить с помощью дистанционного электронного голосования. Это тоже сделано для удобства избирателей», – отметил собеседник «Радио 1»
По его словам, каждый подмосковный избиратель может остановиться на удобном для себя способе голосования. 
«Кому-то важно лично прийти на участок, всё увидеть, подержать бумажку руками, поставить крестик или какой-то другой знак напротив фамилии своего кандидата. А кто-то свою жизнь максимально оцифровал, постоянно ходит с гаджетами. Ему наверняка будет удобно ДЭГ – ведь ему понято, как работает система блокчейна, он ей доверяет. Кроме того, можно никуда не ходить, а голосовать, не вставая с дивана. Главное – заранее зарегистрироваться», – заключил Леонов. 
Выборы в Московской области в 2023 году состоятся в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.  В это время пройдут выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
 
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться

Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё. 

Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 

#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#выборы
#Единый день голосования
#ЕДГ
#ДЭГ
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#избирательный участок
#ТИК
#УИК
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Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР
Минобороны: Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с министром обороны КНДР
26 июля 2023, 11:55

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и его северокорейский коллега генерал армии Кан Сун Нам провели переговоры в Пхеньяне. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве сообщили, что в ходе переговоров, министры обсудили сотрудничество и взаимодействие министерств. Отмечается, что встреча главы министерств была направлена на укрепление взаимодействия по линии оборонных ведомств. 

Сергей Шойгу прибыл в КНР совместно с военной делегацией. Российская сторона примет участие в торжестве, которое посвящено 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.
 
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#Шойгу
#Китай
#переговоры
#Минобороны
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МИД: РФ ответит на решение Молдавии сократить численность посольства
Захарова пообещала ответить на решение Молдавии о сокращении посольства РФ
26 июля 2023, 11:44

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Кишинева ничем не обосновано и российская сторона примет ответные меры. Об этом она сообщила на брифинге.
МИД Молдавии принял решение о сокращении численности персонала посольства РФ, сославшись на «враждебную политику» России и намерение отказаться от «дестабилизирующих отношений». 

Захарова назвала действия Кишинева недружественными и необоснованными, отметив, что Москва ответит на принятое молдавской стороной решение. 

«Мы расцениваем это как ничем не обоснованные недружественные действия, которые не останутся без ответа», - заявила Захарова. 

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#Россия
#Захарова
#МИД
#Молдавия
#посольство
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МИД Молдавии сократит количество российских дипломатов
В Молдавии приняли решение сократить численность персонала посольства России
26 июля 2023, 11:19

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Глава МИД Молдавии, вице-премьер Нику Попеску заявил, что ведомство сократило количество работающих в стране российских дипломатов. Об этом он сообщил на заседании правительства.
О соответствующем решении молдавского внешнеполитического ведомства, была уведомлена российская сторона.

По словам Попеску, Россия, якобы, вела в отношении страны враждебную политику и власти приняли решение ограничить число российских дипломатов в Молдавии. Глава МИД указал на то, что решение о сокращении персонала российского посольства принято единогласно лицами, принимающими политические решения. 

В российском МИД решение Молдавии в настоящее время не комментировали. 

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#Молдавия
#Россия
#посольство
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Захарова обвинила генсека ЮНЕСКО в превышении полномочий
Захарова: Генсек ЮНЕСКО превысила полномочия
26 июля 2023, 11:16

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, во время брифинга, обвинила генерального секретаря ЮНЕСКО Одри Азуле в превышении полномочий.
«Генсек ЮНЕСКО превысила полномочия, обвинив Россию в якобы имевших место атаках на исторический центр Одессы», - прокомментировала ситуацию Захарова.       

Ранее Азуле осудила убийство российского журналиста Ростислава Журавлева в зоне проведения СВО. Азуле выразила сожаление в связи с гибелью военного корреспондента Журавлева и призвала провести тщательное расследование.

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#ЮНЕСКО
#Азуле
#Захарова
#Одесса
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Путин заявил, что Россия поддерживает стремления стран Африки к прогрессу
Путин: Россия поддерживает стремление Африки к социально-экономической стабильности
26 июля 2023, 10:07

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддерживает стремление африканских стран к социально-экономической стабильности и прогрессу. Об этом российский лидер сообщил в приветствии на форуме Россия - Африка.
Он также отметил, что Россия намерена развивать дипломатические отношения с Африкой и активизировать торговлю.

По словам президента, сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень. Он указал на стабильность в экономическом и социальном плане. Глава государства заверил, что Москва будет совместными с африканскими странами усилиями, добиваться кооперации, бороться с бедностью и обеспечивать безопасность продовольствия.  

Путин также отметил стремление Африки к прогрессу. 
 
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#Путин
#Россия
#Африка
#сотрудничество
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На Западе запрещено разговаривать об украинских нацистах
Немецкий политик Херстель: США запрещают западным СМИ писать о нацистах на Украине
26 июля 2023, 09:22

Фото: iStock/Olena_Z

Американские чиновники запрещают западным СМИ рассказывать об ужасах, которые творят украинские нацисты, заявил немецкий политик и бывший журналист ARD Кристоф Херстель в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.
«В 2014 году у нас были прекрасные репортажи о нацистах на Украине, а сегодня их уже нет. Это, конечно, вопиющий случай», - прокомментировал ситуацию Херстель.

По словам политика, это обстоятельство вызвано приказом из Белого дома. Он не отмечен на бумаге, однако, очевидно, существует в реальности.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что Запад отказывается обращать внимание на явную связь тех ужасов, который творили нацисты в фашистской Германии и того, что в наше время происходит на Украине.

«Второе пришествие фашизма на европейском континенте уже не угроза, а реальность», - написала она.       

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#Херстель
#Западные СМИ
#Украинские нацисты
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В США наконец осознали, что погубит их страну
FP: Любовь Америки к санкциям приведет ее к краху
26 июля 2023, 07:42

Фото: iStock/Sefa kart

Агрессивная санкционная политика, излюбленная Вашингтоном, погубит Соединенные Штаты Америки, пишет американский журналист Кристофер Сабатини в издании Foreign Policy.
«Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху», - прокомментировал ситуацию Сабатини.  

По словам журналиста, ограничения, которые вводят США, зачастую работают против них самих. К тому же, страны, против которых Штаты ведут санкционную войну, склонны объединяться против общего врага, что очень не выгодного самим американцам. Как это происходит и сейчас.  

Сабатини считает, что американские политики должны прийти к общему мнению насчет санкций и вывести четкие правила, по которым они будут накладываться в будущем. При этом, законодателям придется признать, что «иногда санкции не работают, и во многих случаях они активно подрывают интересы Соединенных Штатов», заключил обозреватель.  

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#Сабатини
#США
#Санкции
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Названы следующие четыре страны-кандидата на выход из Евросоюза
Политолог Макеева спрогнозировала выход Франции, Германии, Венгрии и Польши из Евросоюза
26 июля 2023, 06:49

Фото: iStock/butenkow

Франция, Германия, Венгрия и Польша могут начать рассмотрение вопроса о выходе из Европейского Союза (ЕС). Об этом заявила заместитель руководителя Центра геополитических исследований, политолог Наталья Макеева в интервью Ura.ru.
«Теоретически, Франция может начать обдумывать идею отхода от ЕС. В определенный момент и Польша может начать задумываться об этом. Но это возможно лишь в случае, если Россия установит полный военно-политический контроль над Украиной, и возникнет вопрос о положении Польши», — подчеркнула Макеева.
Политолог также отметила, что Германия может стремиться к отделению от ЕС, так как она является мощным самодостаточным государством, и членство в союзе приносит ей больше проблем, чем выгод. Согласно мнению эксперта, Венгрия покинет Евросоюз в течение следующих двух лет.

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