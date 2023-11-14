Ермак не согласился с идеей Расмуссена о методе принятия Украины в НАТО

Соединенные Штаты и их союзники, которые незаконно оккупируют территории на северо-востоке и юге Сирии, участвуют в расхищении и контрабанде нефти и зерна, тем самым незаконно лишая жителей этой арабской республики самого ценного — хлеба и энергоресурсов. Об этом 14 ноября официально заявило Министерство иностранных дел России.