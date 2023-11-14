Ермак не согласился с идеей Расмуссена о присоединении к НАТО части Украины

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что идея вступления страны в НАТО по частям не соответствует принципам Киева.
Таким образом он прокомментировал слова бывшего генсека альянса Андерса Фога Расмуссена во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне, пишет РЕН ТВ.
Он добавил, что бывший генсек НАТО пытается сравнить ситуацию с Восточной и Западной Германией, но на Украине придерживаются мнения «у нас своя уникальная ситуация».
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«Это мнение Андерса. Он не упомянул наши принципы, потому что знает о них. Они очень ясны и прочны - никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету», — подчеркнул Ермак.
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Диана Аванесян