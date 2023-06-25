Ермак заявил о желании провести «саммит мира» на Украине

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«Важная встреча советников в Копенгагене... Мною были озвучены площадки, которые могли бы стать возможным местом проведения глобального саммита мира. Первой я предложил Украину как наиболее желанный для нас вариант», - прокомментировал ситуацию Ермак.
Напомним, в крымском парламенте готовят два запроса в Конституционный суд о легитимности и отмене решения по передачи полуострова в состав УССР в 1954 году. Парламентарий отметил, что работу планируют завершить к началу августа, а представить проект будут готовы уже в начале осени.
Ранее «Радио 1» сообщало, что читатели французского издания Le Figaro раскритиковали слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что цель контрнаступления ВСУ – заставить Владимира Путина пойти на уступки. «Еще не поздно подать в отставку и не позорить французов», - заявили они.