ЕС готовит 12-й пакет санкций против России

Фото: iStock/AlexLMX
Евросоюз готовит новый пакет санкций в отношении РФ и может его представить во второй половине октября. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Официальные лица страны информацию о готовящемся пакете санкций в отношении РФ не подтверждали.
Читайте также:
Товарооборот между Россией и США упал до рекордного минимума
Страны начинают осознавать гуманитарные последствия от односторонних санкций
YLE: Финляндия собирается запретить в страну въезд российских автомобилей
Анастасия Крестьянова