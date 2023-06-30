ЕС хочет передавать Украине три миллиарда евро в год из российских активов

Фото: iStock/idil toffolo
Премьер Бельгии: ЕС будет передавать Киеву три миллиарда евро в год из российских активов
Европейский Союз планирует перенаправить сверхдоходы, полученные от замороженных российских активов в ЕС, на поддержку Украины, с целью заработать не менее трех миллиардов евро ежегодно. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в ходе комментариев после первого дня саммита в Брюсселе, пишет РИА Новости.
Де Кроо также подчеркнул, что странам ЕС необходимо будет воспользоваться юридическим механизмом, который обеспечит, чтобы этот процесс не подорвал финансовую стабильность Европейского Союза.
Читайте также:
В ЕС одобрили выделение миллиарда евро на помощь Украине
США выплатили 4,5 миллиарда долларов на погашение госдолга Украины
Politico: ЕС вынужден финансировать Украину через внебюджетный фонд
«Были проведены обсуждения касательно замороженных активов России, в которых Бельгия играет ключевую роль. Девяносто процентов замороженных в ЕС российских активов расположены в Бельгии. Для нас крайне важно, чтобы эти средства способствовали восстановлению Украины... Мы фокусируемся на сверхприбыли. Мы говорим о сумме порядка трех миллиардов евро в год, которую можно было бы заработать», — поделился он с журналистами.
Читайте также:
В ЕС одобрили выделение миллиарда евро на помощь Украине
США выплатили 4,5 миллиарда долларов на погашение госдолга Украины
Politico: ЕС вынужден финансировать Украину через внебюджетный фонд
Артем Кузьмин