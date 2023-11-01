ЕС хочет профинансировать «управление границами» в Центральной Азии

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Евросоюз намерен профинансировать проекты в республиках Центральной Азии, связанных с миграционными вопросами и экономическим развитием.
Отмечается, что проекты будут реализовываться «с упором на права человека, гендерное равенство и поддержку уязвимых групп».
При этом, ЕС на эти цели планирует потратить более €21 млн.
Основными задачами программы будут «оказание содействия» организациям гражданского общества, работающим в приграничных регионах, формирование в обществе дискуссий по вопросам миграции и приграничных территорий.
Как передаёт RT, НКО в рамках проекта будут финансировать в пяти странах, среди которых Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
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При этом, ЕС на эти цели планирует потратить более €21 млн.
Как передаёт RT, НКО в рамках проекта будут финансировать в пяти странах, среди которых Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
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Мелисса Тимофеева