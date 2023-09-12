ЕС исключит из санкционного списка бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова

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Европейский союз исключит из санкционного списка бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова. Об этом сообщает Reuters.
Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что во всем мире смеются над политикой санкций Европы против России. Венгерские власти не единожды выступали против введения новых санкций против России.
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