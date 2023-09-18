ЕС намерен сделать въезд россиян невозможным

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Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что запретом на ввоз гражданами личных вещей на территорию Евросоюза, сообщество пытается возвести вокруг РФ железный занавес. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что подобные меры направлены на ужесточение визовой практики.
По словам дипломата, западная сторона стремится создать занавес и по отношению к другим странам, которые не согласны с политикой, проводимой союзом. Также в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что РФ выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона, однако продолжит сотрудничество с теми, кто настроен констуктивно.
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«Все это направлено на возведение такого железного занавеса», — заявил Логвинов.
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Анастасия Крестьянова