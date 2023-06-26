ЕС намерен увеличить поддержку Украины из-за событий в России

Фото: iStock/artJazz
Боррель: В ЕС решили еще больше увеличивать поддержку Украины из-за событий в России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине необходимо поставлять еще больше вооружений на фоне событий в России, пишет РИА Новости.
По информации издания, данное решение было принято главами МИД ЕС на встрече в Люксембурге. Представители дипведомств обсудили ситуацию в России и сошлись во мнении, что Украине нужно увеличить поддержку. Боррель также отметил, что угрозы России могут сказаться на ядерной стабильности, однако, выступил с заявлением о том, что Украине нужно оказать военную помощь больше, чем когда либо.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ЕП задумались об инвестициях в оборонную промышленность.
По информации издания, данное решение было принято главами МИД ЕС на встрече в Люксембурге. Представители дипведомств обсудили ситуацию в России и сошлись во мнении, что Украине нужно увеличить поддержку. Боррель также отметил, что угрозы России могут сказаться на ядерной стабильности, однако, выступил с заявлением о том, что Украине нужно оказать военную помощь больше, чем когда либо.
Анастасия Крестьянова