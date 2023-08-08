ЕС намерен внедрить европейскую систему подготовки рабочих кадров на Украине

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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен устроить центры передового опыта на Украине в рамках проекта по профобразованию и обучению, на первом этапе которого планируется «помочь» Украине определить приоритетные направления для инвестиций.
Отмечается, что на первый этап проекта будет выделено €1,15 млн.
При этом сам первый этап проекта планируется реализовать в течение года.
До этого сообщалось, что отдел публичной дипломатии посольства США в Белграде объявил сбор заявок от сербских организаций на участие в семинарах по гражданской активности для молодых людей от 18 до 35 лет.
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«Общая цель контракта — поддержка Министерства образования и науки Украины в определении приоритетности капиталовложений с целью создания центров передового опыта в рамках проекта по профессиональному образованию и обучению в отобранных административных регионах Украины», — приводит RT текст соответствующего документа.
До этого сообщалось, что отдел публичной дипломатии посольства США в Белграде объявил сбор заявок от сербских организаций на участие в семинарах по гражданской активности для молодых людей от 18 до 35 лет.
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Мелисса Тимофеева