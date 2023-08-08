ЕС отказался давать Украине гарантии безопасности

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Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что отдельные страны Европы могут выступать гарантами безопасности для Украины, но Евросоюз в целом как блок не уполномочен это делать.
Стано подчеркнул, что Европейское сообщество в виде блока, не имеет подобных полномочий и не является организацией безопасности. Представитель Союза указал на то, что объединение может рассмотреть конкретные предложения стран-участниц и поддержать их. Он добавил, что предложение гарантий — это предмет дискуссии для ряда стран и Североатлантического альянса.
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