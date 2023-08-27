ЕС признал беспрецедентное падение торгового обмена с Россией

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Главный европейский дипломат Жозеп Боррель заявил о «безпрецедентном» уменьшении общего импорта из России в ЕС на свыше 70% по сравнению с 2021 годом из-за введенных антироссийских санкций. Экспорт в Россию сократился на 54%.
Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что страна сможет противостоять санкционным мерам, налагаемым Западом уже несколько лет и которые продолжают ужесточаться. В Москве заявляли, что Западу не хватает решимости признать неэффективность своих санкций. В западных странах также не раз высказывались мнения о том, что меры против России не приносят желаемого эффекта. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что стратегия Запада направлена на ограничение и ослабление России в долгосрочной перспективе, при этом санкции негативно сказываются на мировой экономике в целом.
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Артем Кузьмин