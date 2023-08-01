ЕС призвал Россию не использовать атаки беспилотников в Москве

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Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что ЕС призывает Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации СВО на Украине. Об этом она заявила на брифинге в Брюсселе.
Представитель мирового сообщества напомнила, что вооружение, которое западные страны поставляют Киеву, должно использоваться только для защиты суверенитета страны и территорий, принадлежащих Украине.
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