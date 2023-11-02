Радио1
Главная / Новости / Политика/ ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на его отзыв

ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на его отзыв

Боррель: ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на отзыв
02 ноября 2023, 17:45
Фото: iStock/sinonimas

Фото: iStock/sinonimas

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз призвал Россию придерживаться целей и задач Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), несмотря на решение РФ отозвать его ратификацию. Об этом говорится в заявлении Борреля.
Боррель также напомнил всем странам, которые еще не ратифицировали договор, о необходимости сделать это без каких-либо предварительных условий и задержек.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Сообщается, что документ создает правовую основу для отзыва РФ ратификационной грамоты, однако не предполагает выхода государства из ДВЗЯИ.


ДВЗЯИ был подписан в 1996 году, РФ признала и утвердила его спустя 4 года, в 2000-м. Но не все государства ратифицировали его, в том числе Соединенные Штаты и Китай. Но несмотря на это, державы, обладающие ядерным вооружением, взяли на добровольно себя обязательства не проводить ядерные испытания.

Читайте также:

Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ

Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Минторг США ввел экспортные ограничения против 13 компаний из РФ и Узбекистана
#сша
#владимир путин
#президент
#договор
#закон
#ограничения
#рф
Читайте нас в
Депутат Затулин озвучил истинную цель поездки Макрона в Казахстан
Депутат Затулин: Макрон хочет быть самостоятельным
02 ноября 2023, 17:56

Фото: РИА Новости/Стрингер

Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан является желанием французского лидера продемонстрировать свою политическую независимость.
Но, по мнению Затулина, Макрону не удаётся быть самостоятельным.

«Что у него не получается. Это касается всех инициатив Макрона. Что касается Узбекистана и Казахстана, то, во-первых, это вызвано вполне очевидным желанием найти другие источники сырья. <…> Он выполняет роль младшего партнёра США, но ему очень хочется быть самостоятельным», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Затулин.

Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что встреча лидеров Франции Эммануэля Макрона и Казахстана Касым-Жомарт Токаева не принесёт ничего нового и особенного. Он также не увидел ничего значимого в том, что Токаев назвал визит Макрона в Астану историческим.

Читайте также:

В Кремле оценили визит Макрона в Казахстан

Политолог Макаркин не ожидает ничего особенного от встречи Токаева и Макрона

Лидеры Франции и Узбекистана Макрон и Мирзиёев прогулялись по ночному Самарканду
#встреча
#макрон
#франция
#политика
#казахстан
Читайте нас в
США внесли в санкционный список почти 200 юридических лиц из России
02 ноября 2023, 17:37

Фото: iStock/AlexLMX

США расширили санкционный список, добавив туда около 200 юридических лиц.
Об этом сообщает документ, опубликованный на сайте американского минфина. Под санкциями оказались некоторые российские госкорпорации и банки. Также в список попали более 30 российских граждан. 

Известно, что Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт» оказались под санкциями США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова к усилению западных антироссийских санкций. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам экономики. Глава государства подчеркнул, что за прошедшие годы западные страны приняли десятки пакетов антироссийских санкций, поэтому ожидается, что введение ограничений в отношении России продолжится.

Путин подчеркнул, что Запад, пытавшийся своими санкциями сломить Россию, на деле ударил по собственной экономике.

Читайте также:

Путин призвал готовиться к усилению антироссийских санкций Запада

В санкционный список США попали несколько российских банков

Минторг США ввел экспортные ограничения против 13 компаний из РФ и Узбекистана
#сша
#санкции
#россия
Читайте нас в
Минторг США ввел экспортные ограничения против 13 компаний из РФ и Узбекистана
02 ноября 2023, 17:34

Фото: iStock/designer491

Вашингтон ввел экспортные ограничения против 12 компаний в РФ и одной в Узбекистане, обвинив их в разработке и закупках беспилотных летательных аппаратов для российских военных. Об этом сообщило американское министерство торговли.
Отмечается, что под санкции попали российские организации Aeroscan, Alfakomponent, BIC-Inform, Hartis DV, ID Solution, OOO OMP, Orelmetallpolimer, Spel, Spetstehnotreyd, STC Orion, Технический цент Windeq и ZALA Aero Group, а также компания из Узбекистана Mvizion. 

Ранее сообщалось, что Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт» оказались под санкциями США. Госдеп США был намерен «поддержать» иностранных партнёров в соблюдении антироссийских санкций. Он выделит на эти цели ​18 миллионов долларов.

Читайте также:

В санкционный список США попали несколько российских банков

Путин в ноябре и декабре ждет доклады о стабилизации цен на бензин

Вашингтон готовится к возможным кибератакам из Ирана, пишут СМИ
#сша
#почта
#санкции
#банк
#сми
#стандарт
Читайте нас в
Политолог Светов: США не позволят признать Израиль военным преступником
02 ноября 2023, 17:32

Фото: istockphoto.com/Viktor Sidorov

Политолога Юрий Светов заявил, что США не позволят ООН признать удары Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа военным преступлением.
По его словам, Штаты используют для защиты Израиля все рычаги давления в ООН.

«Они никогда этого не признают. Если такого рода резолюцию попытаются вынести на обсуждение в Генеральной Ассамблее ООН, американцы подключат все свои возможности, чтобы ее заблокировать. Они наложат право вето, поставят ультиматумы», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Он подчеркнул, что доказательством такому выводу служит вся история конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее посол Израиля в Германии Рон Просор объявил о просьбе Иерусалима послать в Египет плавучие госпитали для пострадавших в секторе Газа.

Читайте также:

Израиль попросил послать в Египет плавучие госпитали для раненых из Газы

Парламент Бахрейна сообщил о прекращении экономических отношений с Израилем

Тысячи израильтян взяли неоплачиваемый отпуск или уволились после начала войны
#израиль
#оон
#сша
#политика
#конфликт
Читайте нас в
В СНБО Украины обиделись на журналиста Time за его статью о Зеленском
02 ноября 2023, 17:23

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины раскритиковали статью Саймона Шустера для журнала Time, в которой автор критикует президента Владимира Зеленского.
Соответствующий ответ ЦПД опубликовал на своей странице в социальной сети. 

«Читая статью, не надо забывать о личности ее автора. Саймон Шустер более 15 лет работал в России и на Украине. Так, он отзывался о Майдане как о насилии, обвинял «Азов»* в нацизме и заявлял, что Украина приближается к гражданской войне», - прокомментировали ситуацию представители ведомства. 

Напомним, в своей статье Шустер ссылался на слова приближенных Зеленского, а именно - его советников. По словам собеседников журналиста, Зеленский практически потерял рассудок, совершенно неадекватно оценивает ситуацию на полях СВО, а также пускает на самотёк процветающую в рядах украинских чиновников коррупцию.

Читайте также: 

«Воруют так, будто завтра не настанет»: Советник Зеленского наконец раскрыл правду

«Будет покончено»: В США предрекли скорый крах режиму Зеленского

В офисе Зеленского согласились на допконсультации по киевской «формуле мира»

*Запрещенная в России террористическая организация.
 
#украина
#сво
#владимир журналист
Читайте нас в
В санкционный список США попали несколько российских банков
Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт» попали в санкционный список США
02 ноября 2023, 17:14

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт» оказались под санкциями США.
Госдеп США был намерен «поддержать» иностранных партнёров в соблюдении антироссийских санкций. Он выделит на эти цели $18 млн. Так, новая программа включит в себя обмен информацией, контроль за соблюдением рестрикций и проведение расследований.

«Управление по совместному уменьшению угроз Бюро по вопросам международной безопасности и нераспространения Госдепа США наращивает потенциал иностранных партнёров для поддержки реализации санкций, введённых против России и Белоруссии», — приводит RT текст соответствующего документа.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова к усилению западных антироссийских санкций. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам экономики.

Читайте также:

США намерены «поддержать партнёров» в реализации санкций против РФ

Политолог Дробницкий: Программы США подтверждают бесполезность санкций против РФ

Путин призвал готовиться к усилению антироссийских санкций Запада
#санкции
#сша
#политика
Читайте нас в
Парламент Бахрейна сообщил о прекращении экономических отношений с Израилем
02 ноября 2023, 16:13

Фото: iStock/Leonid Andronov

Бахрейн отозвал своего посла из Израиля и разорвал экономические отношения с еврейским государством. Об этом сообщил совет представителей (нижняя палата парламента) страны на своем сайте.
Отмечается, что эти действия свидетельствуют о «твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку палестинского дела». При этом посол Израиля в Бахрейне покинул королевство.

Напомним, дипломатические отношения между Израилем и Бахрейном были установлены в 2020 году в рамках инициированных Вашингтоном Авраамовых соглашений.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

В Газе сообщили, что число погибших при ударах Израиля превысило 9000

Вашингтон готовится к возможным кибератакам из Ирана, пишут СМИ

Путин: на Ближнем Востоке стали мстить по принципу коллективной ответственности
#операция
#посол
#министр
#отношения
#израиль
#палестина
#сектор газа
Читайте нас в
Израиль попросил послать в Египет плавучие госпитали для раненых из Газы
02 ноября 2023, 15:16

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Посол Израиля в Германии Рон Просор объявил о просьбе Иерусалима послать в Египет плавучие госпитали для пострадавших в секторе Газа, его слова передает Reuters.
«Израиль попросил зарубежные страны направить плавучие госпитали для лечения пострадавших палестинцев, которым разрешили уйти из охваченного войной сектора Газа в соседний Египет», - прокомментировал ситуацию Просор. 

По его словам, запрос о плавучих госпиталях направили Германии и ещё ряду зарубежных стран. 

Напомним, вчера ,из-за непрекращающихся бомбардировок, в секторе Газа прекратила работу единственная больница, в которой лечили онкобольных «Дружба». Ситуация со здравоохранением в анклаве сейчас очень ​тяжелая. Прекратили работу практически ​все медицинские учреждения, при том, что ​количество больных и раненых ​достигает десятка тысяч человек.

Читайте также: 

Израильский боец ММА написал на снаряде ЦАХАЛ имя Нурмагомедова

В Газе сообщили, что число погибших при ударах Израиля превысило 9000

«Для русских коридора нет»: почему сектор Газа не выпускает россиян, что с заложниками
 
 
#израиль
#больница
#египет
#германия
#посол
#сектор газа
Читайте нас в
Сивков раскрыл, где Россия может провести ядерные испытания
Сивков рассказал зачем России отзыв ратификации ДВЗЯИ
02 ноября 2023, 14:59

Фото: IStock/Gerasimov174

Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ размещён на официальном сайте правовых актов.
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков рассказал «Радио 1», что юридически Россия теперь может проводить ядерные испытания, однако первой делать этого не будет.
«Юридически мы теперь имеем право это сделать, но пока мы ещё соблюдаем мораторий. То есть мы пока ещё не проводим испытания, и если американцы попытаются это сделать, то мы тоже это сделаем», — сказал Сивков.
При этом, шанс, что Америка проведёт ядерные испытания в белейшее время очень высок. По мнению собеседника, США последние испытания ракет показали отсутствие готовности к ядерной войне.
«Штатам это нужно жизненно необходимо. В США нет промышленности обогащения урана, они её угробили, и в этих условиях им хотелось бы конечно проверить, насколько боеспособны их ядерные силы. Одними супермоделями здесь не обойтись, поэтому им нудно проверить физически, работают ли их ядерные боеголовки», — добавил Константин Сивков.
Эксперт подчеркнул, что отзыв ратификации ДВЗЯИ — это сигнал США о готовности России к ядерной эскалации.
«У нас наиболее безопасный полигон есть на Новой Земле. А где будет принято решение о проведении испытаний, — это уже вопрос закрытый», — подчеркнул специалист.
Читайте также: 

В Пентагоне заявили о модернизации главной термоядерной бомбы B61

Депутат Картаполов о ядерной войне: «Сейчас угрозы нет»

Шойгу доложил Путину об отработке массированного ответного ядерного удара
#сша
#россия
#испытания
#ядерное оружие
Читайте нас в
Достижения.рф