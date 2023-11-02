ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на его отзыв

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз призвал Россию придерживаться целей и задач Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), несмотря на решение РФ отозвать его ратификацию. Об этом говорится в заявлении Борреля.
Боррель также напомнил всем странам, которые еще не ратифицировали договор, о необходимости сделать это без каких-либо предварительных условий и задержек.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Сообщается, что документ создает правовую основу для отзыва РФ ратификационной грамоты, однако не предполагает выхода государства из ДВЗЯИ.
ДВЗЯИ был подписан в 1996 году, РФ признала и утвердила его спустя 4 года, в 2000-м. Но не все государства ратифицировали его, в том числе Соединенные Штаты и Китай. Но несмотря на это, державы, обладающие ядерным вооружением, взяли на добровольно себя обязательства не проводить ядерные испытания.
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Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Сообщается, что документ создает правовую основу для отзыва РФ ратификационной грамоты, однако не предполагает выхода государства из ДВЗЯИ.
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Екатерина Коршунова