ЕС профинансирует «информационные услуги» для украинских журналистов

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Европейская служба внешних связей объявила о поиске специалиста для оказания услуг по медиаподдержке представительству Евросоюза на Украине.
Так, подрядчик должен будет мониторить освещение тем, связанных с ЕС, в украинских СМИ, готовить информационные бюллетени для украинских журналистов, поддерживать европейский имидж в соцсетях.
На эти цели планируется выделить €1,5 млн.
В то же время в США уже назревают недовольства по поводу постоянной помощи Украине. Так, часть представителей Конгресса выступили против нового пакета помощи Украине в размере $24 млрд.
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На эти цели планируется выделить €1,5 млн.
«Цель — сотрудничество с основными, формирующими общественное мнение СМИ, которые пользуются популярностью или влиянием в соответствующих областях, а также обеспечение широкого распространения информации и сигналов о ЕС, отношениях между ЕС и Украиной и деятельности представительства ЕС на Украине», — приводит RT текст соответствующего документа.
В то же время в США уже назревают недовольства по поводу постоянной помощи Украине. Так, часть представителей Конгресса выступили против нового пакета помощи Украине в размере $24 млрд.
«Часть американских конгрессменов выступает против нового пакета помощи Киеву в $24 млрд из-за негативного прогноза разведки США о контрнаступлении украинских войск, пишет Washington Post со ссылкой на источники», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение РИА Новости.
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Мелисса Тимофеева