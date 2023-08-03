ЕС расширил санкции в отношении Белоруссии из-за России

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Евросоюз расширил санкции в отношении Белоруссии за обход ограничительных мер, введенных против России из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
В тексте заявления говорится, что расширение ограничений будет способствовать исключению обхода санкций, введенных в отношении РФ.
По мнению членов ЕК, совершенствование республики в военном плане будет усложнено, так как в рамках введенных рестрикций, введен запрет на ввоз в Беларусь оружия и боеприпасов. Также отмечается, что к экспорту в страну запрещены любые товары и технологии, которые могут быть применены в космической сфере и авиации.
Ранее сообщалось, что саммит ЕС - CELAC не согласовал итоговое заявление из-за разногласий по Украине.
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По мнению членов ЕК, совершенствование республики в военном плане будет усложнено, так как в рамках введенных рестрикций, введен запрет на ввоз в Беларусь оружия и боеприпасов. Также отмечается, что к экспорту в страну запрещены любые товары и технологии, которые могут быть применены в космической сфере и авиации.
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Анастасия Крестьянова