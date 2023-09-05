ЕС решил «воспользоваться» отсутствием Путина и Цзиньпина на G20

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ЕС намерен воспользоваться отсутствием российского президента Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20 в Индии, чтобы оказать давление на африканские страны и усилить влияние на континенте. Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
Несмотря на сложные отношения с Африкой и последствия колониализма, ЕС намерен продемонстрировав изменение подхода к африканским странам. На полях саммита, где будут отсутствовать российская и китайская стороны, ЕС сможет воспользоваться моментов для переговоров с Африкой, пишет издание.
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Анастасия Крестьянова