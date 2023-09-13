ЕС вычеркнул четверых россиян из своего санкционного списка

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Евросоюз снял санкции с четверых российских граждан, однако продлил их в отношении других российских физлиц и компаний. Об этом говорится в заявлении ЕС.
Уточняется, что срок ограничения продлили против многих российских физлиц и организаций. Имена тех, кого Евросоюз вывел из-под своих санкций пока не известны.
На данный момент с писке санкций Евросоюза числятся около 1800 российских физических и юридических лиц. Попали они под ограничения за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. Им запрещено въезжать на территории стран ЕС, заморожены их активы, также существует запрет на предоставление денежных средств.
Ранее сообщалось, что Европейский союз исключит из санкционного списка бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова. Ранее Европейский суд общей юрисдикции вынес постановление об отмене санкции ЕС против бывшего генерального директора интернет-ритейлера компании Ozon Александра Шульгина. Он попал под ограничения 8 апреля 2022 года.
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«В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать санкции в отношении четырех физлиц», - следует из заявления.
Ранее сообщалось, что Европейский союз исключит из санкционного списка бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова. Ранее Европейский суд общей юрисдикции вынес постановление об отмене санкции ЕС против бывшего генерального директора интернет-ритейлера компании Ozon Александра Шульгина. Он попал под ограничения 8 апреля 2022 года.
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Элина Позднякова