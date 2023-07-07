ЕС выпустит закон об увеличении производства боеприпасов

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В тексте документа сообщается, что закон позволит «экстренно мобилизовать 500 миллионов евро из бюджета ЕС для поддержки наращивания производственных мощностей по изготовлению ракет, артиллерийских боеприпасов и боеприпасов земля-земля».
Ранее сообщалось, что Россия выразила протест странам НАТО из-за поставок вооружений в Украину. В Кремле заявляли, что это будет иметь негативный эффект и не приведет к успеху российско-украинских переговоров.
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