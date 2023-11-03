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«Еще приползут»: Лукашенко заявил, что Европа осознает необходимость связи с РФ и РБ

Лукашенко: Рано или поздно Европа осознает необходимость сотрудничать с Россией
03 ноября 2023, 17:03
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Европа осознает необходимость сотрудничество с Россией и Белоруссией, об этом заявил глава РБ Александр Лукашенко, его цитирует «Беларусь сегодня».
«Европу сегодня на части рвут американцы как хотят. А она не может сопротивляться, потому что у нее все на рынке Америки завязано - кредиты, собственность и прочее», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.

К тому же, по словам белорусского лидера, западные политики совсем не думают о гражданах стран, которыми они управляют. Отсидев свои сроки, они просто уходят, не решив ни одной важной проблемы. Также сейчас готовится «смотаться» с Украины Владимир Зеленский.


В завершении Лукашенко отметил, что Европа вскоре «приползет» к Белоруссии и к России.

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#европа
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#россия
#белоруссия
#сотрудничество
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Путин: не было бы и мысли о возврате Крыма, если бы к русским относились нормально
03 ноября 2023, 17:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы на Украине нормально относились к русским людям, их языку и культуре, то Россия бы не стала возвращать полуостров в свой состав. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Российский лидер отметил, что если бы у РФ и братской Украины складывались нормальные, современные отношения, то в голову никому бы не пришло предпринимать действия, связанные с Крымом. 

Ранее глава государства сообщил, что Россия не могла не встать на защиту людей сначала в Крыму, а потом в Донбассе и в Новороссии. Россию просто поставили перед выбором, в рамках которого нельзя было совершить другой шаг.

Напомним, Путин проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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#россия
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#путин
#рф
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Депутат Белик назвал призывы Арестовича* к переговорам с РФ предвыборной уловкой
03 ноября 2023, 16:59

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик допустил, что призывы на Украине экс-советника офиса президента Алексея Арестовича* к мирным переговорам с Россией могут быть просто предвыборной уловкой.
«Презентовать политическую программу – это одно, а в реальности затем выполнять её пункты – совсем другое. Что касается призыва Арестовича* о переходе к мирным переговорам с Россией – не факт, что это не очередная предвыборная уловка, а то, что будет осуществлено. Чего стоят обещания украинских политиков, все прекрасно видят», — прокомментирвоал ситуацию в беседе с Газета.ру Белик.

Он также высказал мнение о том, что желание Арестовича* участвовать в выборах президента Украины являются попыткой привлечсь к себе внимание. Кроме того, Белик высказал уверенность в том, что выборы уркаинского лидера в следующем году не состоятся.

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*внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
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#уголовное зеленский
#арестович
#украина
#политика
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Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
03 ноября 2023, 16:44

Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин объяснил, зачем Россия начала спецоперацию на Украине.
«У нас не было другого выбора, на нас уже напали», - прокомментировал ситуацию российский лидер на встрече с членами Общественной палаты России по экономике.

Напомним, 24 февраля 2022 года глава РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. ​1,5 года спустя, России уже удалось вернуть себе Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области, а также освободить от нацистского гнёта киевского режима всех живущих там граждан.

В настоящий момент российские войска продолжают успешно продвигаться вперед и занимать все более выгодные позиции на полях специальной военной операции.

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#владимир путин
#россия
#сво
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Путин назвал противника России на Украине специалистом по художественному свисту
03 ноября 2023, 16:41

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что наш противник в украинском конфликте большой специалист по художественному свисту. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Ранее глава российского государства заявил, что США задумали на Украине смену элит из-за проблем с коррупцией. Путин отметил, что такой коррупции как на Украине нет в мире. Российский лидер также  сообщил, что РФ и сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, а также помогает это сделать и жителям Новороссии.

Напомним, Путин проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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#сша
#россия
#крым
#встреча
#путин
#рф
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Путин заявил, что Россия должна была защитить Крым и Донбасс
03 ноября 2023, 16:28

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не могла не встать на защиту людей сначала в Крыму, а потом в Донбассе и в Новороссии. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
По словам главы государства, Россию просто поставили перед выбором, в рамках которого нельзя было совершить другой шаг.

Ранее российский лидер сообщил, что РФ и сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, а также помогает это сделать и жителям Новороссии. Путин также отметил, что на всех переломных этапах единство россиян было ключевым.

Напомним, Путин проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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Путин заявил о высочайшем уровне коррупции на Украине

Путин отметил, что на переломных этапах единство россиян было ключевым
#россия
#ценности
#язык
#встреча
#лидер
#путин
#рф
#крым
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Украина молит Европу не бросать ее «на произвол судьбы»
Politico: Украинские политики призывают Европу не бросать их на произвол судьбы
03 ноября 2023, 16:24

Фото: iStock/JARAMA

Украинские чиновники просят своих европейских коллег не бросать Киев и продолжать его поддерживать, об этом пишет Politico.
«Высокопоставленные украинские политики призвали Европу не бросать их страну на произвол судьбы после того, как премьер-министр Италии во время телефонного разговора с пранкерами нечаянно проговорилась, что лидеры континента начинают уставать от вооруженного конфликта, особенно после неубедительного контрнаступления ВСУ», - прокомментировал ситуацию автор статьи.

Напомним, ранее известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили премьер-министру Италии Джордже Мелони, представившись высокопоставленным африканским политиком. В разговоре с блогерами Малони призналась, что Вооруженные силы Украины не добились совершенно никаких успехов за пять месяцев своего контрнаступления. 

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#италия
#украина
#европа
#блогер
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Путин заявил о высочайшем уровне коррупции на Украине
Путин: такой коррупции, как на Украине, нет в мире
03 ноября 2023, 15:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что такой коррупции как на Украине нет в мире. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
По словам российского лидера, «ставка на все, даже на голос в Верховном и Конституционном суде».

Ранее Путин заявил, что США задумали на Украине смену элит из-за проблем с коррупцией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Украинский лидер признал факт осуществления коррупционных деяний чиновниками, однако заверил, что они не касались иностранного финансирования.

Глава государства проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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#путин
#рф
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США задумали смену элит на Украине, заявил Путин
Путин: США задумали смену элит на Украине из-за проблем с коррупцией
03 ноября 2023, 15:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что США задумали на Украине смену элит из-за проблем с коррупцией. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Украинский лидер признал факт осуществления коррупционных деяний чиновниками, однако заверил, что они не касались иностранного финансирования.

Напомним, российский лидер проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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#россия
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#путин
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#сша
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Путин заявил, что Россия перестанет быть «бензоколонкой» для других стран
03 ноября 2023, 15:35

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия перестанет быть «страной-бензоколонкой». С таким заявлением он выступил на встрече с членами Общественной палаты РФ, сообщает ТАСС.
Российский лидер отметил, что РФ должна быть во всех смыслах независимой и суверенной, а российская экономика должна быть самодостаточной, чтобы позлить государству «не только выживать, но и идти вперед». 

«Мы превращаемся из «бензоколонки» в самодостаточную страну с перерабатывающим производством, сейчас оно составляет 43% в структуре экономике», — заявил Путин.
Встреча с членами Общественной палаты обновленного, восьмого состава, который сформировали  в июне этого года, проходит в Музее победы в Москве. Глава РФ отметил, что мероприятие состоялось накануне важного для страны праздника — Дня народного единства.

В ходе встречи российский лидер также заявил, что никакой Украины не было в составе Российской Империи. Титул российского государя звучал как император всея Руси, а также Малыя и Белыя России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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