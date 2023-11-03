«Еще приползут»: Лукашенко заявил, что Европа осознает необходимость связи с РФ и РБ

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Европа осознает необходимость сотрудничество с Россией и Белоруссией, об этом заявил глава РБ Александр Лукашенко, его цитирует «Беларусь сегодня».
«Европу сегодня на части рвут американцы как хотят. А она не может сопротивляться, потому что у нее все на рынке Америки завязано - кредиты, собственность и прочее», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.
К тому же, по словам белорусского лидера, западные политики совсем не думают о гражданах стран, которыми они управляют. Отсидев свои сроки, они просто уходят, не решив ни одной важной проблемы. Также сейчас готовится «смотаться» с Украины Владимир Зеленский.
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