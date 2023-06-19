Ещё три кандидата подали документы на губернаторские выборы в Подмосковье

Фото: Мособлизбирком
В борьбе за пост главы региона будут участвовать представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»
Кандидаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» подали документы на выдвижение для участия в сентябрьских выборах губернатора Московской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
Документы на выдвижение лично представили Александр Наумов от Московского областного отделения политической партии КПРФ, Кирилл Жигарев от Московского областного отделения политической партии ЛДПР и Анатолий Никитин от регионального отделения социалистической политической партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».
Кандидаты получили письменные подтверждения о получении документов на выдвижение.
Выборы губернатора будут проходить в Подмосковье 8-10 сентября.
Ранее «Радио 1» сообщало, что документы в Мособлизбирком подал действующий губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Его выдвинуло региональное отделение «Единой России».
Документы на выдвижение лично представили Александр Наумов от Московского областного отделения политической партии КПРФ, Кирилл Жигарев от Московского областного отделения политической партии ЛДПР и Анатолий Никитин от регионального отделения социалистической политической партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».
Выборы губернатора будут проходить в Подмосковье 8-10 сентября.
Ранее «Радио 1» сообщало, что документы в Мособлизбирком подал действующий губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Его выдвинуло региональное отделение «Единой России».
Лора Луганская