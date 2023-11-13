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Ещё порядка 70 россиян смогут покинуть сектор Газа 13 ноября

13 ноября 2023, 12:10
Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Ещё порядка 70 граждан Российской Федерации смогут покинуть сектор Газа 13 ноября, об этом сообщил руководитель операции, советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов в эфире «Первого канала».

«Сегодня мы будем отправлять первый борт в Москву. Сейчас я нахожусь в дороге. Мне осталось буквально 30 километров до КПП «Рафах», где по договоренности всех сторон нам согласовали новый список выхода наших граждан. У нас сегодня ожидается порядка 70 человек. Мы надеемся на это», - прокомментировал ситуацию Мартынов.

Напомним, 12 ноября 70 россиян пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» и прибыли на территорию Египта, где был развернут штаб МЧС. Сегодня специалисты Минздрава осмотрели всех 70 человек и описали их состояние как удовлетворительное. Сегодня все они отправятся из Каира в Москву.

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#мчс
#египет
#сектор газа
#россияне
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Песков заявил, что Путин ещё не принял решение о выдвижении на пятый президентский срок
Песков: Путин ещё не принял решение о выдвижении на пятый президентский срок
13 ноября 2023, 12:38

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию шазеты «Коммерсант о начале формирования инициативной группы по выдвижению Владимира Путина и о его самовыдвижении.
Ранее газета «Коммерсант» выпустила сообщение о том, что в Кремле рассматриваются варианты состава инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты. По предварительным данным, нынешний президент России пойдет на выборы как самовыдвиженец.

По словам Пескова, данная тема все больше привлекает внимание специалистов. Однако он отметил, что пока по данному поводу никаких решений принято не было.

«Понятно, что время к моменту объявления выборов приближается, но пока решений еще не было, как только они будут, мы вас проинформируем», - сказал Песков.

Напомним, выборы президента РФ планируется провести в марте 2024 года.

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#выборы
#президент
#путин
#песков
#рф
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Песков прокомментировал заявление Шольца о готовности к диалогу с Путиным
Песков: Путин всегда готов к контактам с лидерами западных стран
13 ноября 2023, 12:29

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин всегда заявлял о готовности к диалогу с западными коллегами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Днём ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своей готовности к будущему диалогу с Владимиром Путиным. Он также отметил, что для проведения российско-украинских переговоров первая сторона должна сделать «решительный шаг» – вывести войска с украинской территории.  

Песков, комментируя заявление немецкого политика, отметил, что Путин никогда не отказывался от контактов, тем более на высшем уровне. Однако президент предпочитает проводить переговоры не просто для осуществления процесса, а именно для получения конкретного результата, добавил его пресс-секретарь.

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#олаф
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На Западе раскрыли последствия разногласий военных с Зеленским
Риттер: Украину ждет гражданская война из-за продолжения конфликта с РФ
13 ноября 2023, 12:28

Фото: iStock/JARAMA

Разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и ВСУ и провал контрнаступления может привести к конфликту внутри страны. Так считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«На Украине может разгореться гражданская война, когда те, кто не хочет сдаваться, набросятся на людей, которые стремятся сдаться», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Он считает, что общество на Украине разделилось на два лагеря – на тех, кто «против» и «за» продолжение конфликта с Россией. При этом военные считают, что боевые действия необходимо продолжать, однако ВСУ необходимо перейти в оборону. При этом другой лагерь считает, что продолжение боевых действий приведет к полному разрушению страны.

Таким образом, по мнению Риттера, политический кризис на Украине усиливается, а раскол между гражданским правительством Зеленского и его генералами может привести к гражданской войне.

Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что между президентом Владимиром Зеленским и военными разгорелся конфликт

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*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#военные
#оружие
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#кризис
#всу
#украина
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«Это ловушка»: В Госдуме предостерегли от мирных переговоров с Украиной
Шермет: Решение конфликта на Украине по корейскому сценарию – это ловушка
13 ноября 2023, 12:20

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Решение конфликта на Украине по корейскому сценарию – это ловушка, об этом предупредил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью для «РИА Новости».
«Их действия под прикрытием мирного урегулирования конфликта – это ловушка. И связана она с ресурсным истощением и перераспределением сил и средств на решение более важных задач. В данном случае удушение мешающего им исламского мира посредством жестокого уничтожения непокоренной Палестины», - прокомментировал ситуацию Шеремет. 

Депутат считает, что западные страны хотят заморозить конфликт на Украине на некоторое время, чтобы набраться сил и ударить в самый неожиданный момент.

Ранее Шеремет посоветовал главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины.

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Подмосковное управление региональной безопасности возглавил Кирилл Карасёв
13 ноября 2023, 12:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Руководителем Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра стал Кирилл Карасёв. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Вы человек опытный, офицер. В последнее время все наши главы муниципалитетов, подразделения, которые работают в правительстве Московской области, непосредственно взаимодействуют, работают, реализуют разного рода направления при постоянном партнёрстве с ГУРБ», – сказал губернатор, обращаясь в Карасёву, на еженедельном оперативном совещании с областным правительством и главами городских округов.
Ранее на том же совещании Воробьёв представил министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова в качестве зампреда правительства региона.
 
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#безопасность
#правительство
#московская область
#подмосковье
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В Германии назвали фатальную ошибку Украины при контрнаступлении
FA: Украина переоценила свое контрнаступление и провалила его
13 ноября 2023, 12:10

Фото: iStock/bluejayphoto

Украина переоценила свои возможности, планируя контрнаступление, ожидания сменились реальностью. Таки пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
«Российская армия была отлично подготовлена, что сыграло роковую роль для украинцев. Их бронетанковые колонны погибали на минных полях, солдаты были под постоянным артиллерийским обстрелом, потери были огромны», — говорится в статье.

При этом уточняется, что Украина получила от союзников малую часть запрашиваемого вооружения. А пока шли обсуждения о поставляемом оружии, ВС РФ смогли качественно укрепить свою оборону.

Также автор статьи утверждает, что Украина задала себе слишком высокую планку, напомнив о словах главы ГУР Кирилла Буданова, который заявлял о возвращении Крыма в состав Украины к лету. Таким образом, ожидания от украинского контрнаступления отличаются от реальности, заключает автор статьи.

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#украина
#солдаты
#ес
#вс рф
#вооружения
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Воробьёв представил главу Минсельхозпрода Мурашова в качестве зампреда правительства Подмосковья
13 ноября 2023, 12:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова в качестве зампреда правительства региона.
«У нас кадровые изменения. Владислав Сергеевич Мурашов с 10 ноября занимает должность заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Владислава мы хорошо знаем, он работает в нашей команде с первого дня на разных позициях. Очень надеюсь, Владислав, что все те задачи, которые стоят и в лесном комплексе, и во вверенном вам министерстве будут выполняться с учётом умных решений. Рассчитываем на вас», – сказал губернатор на еженедельном оперативном совещании с областным правительством и главами городских округов.
 
Ранее назначение Мурашова на новую должность согласовала Мособлдума. Министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области он был назначен в прошлом году. 
 
Ранее направление сельского хозяйства в подмосковном правительстве курировал зампред Георгий Филимонов. Однако 31 октября президент Владимир Путин подписал указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области. 

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#правительство
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Боррель раскрыл, сколько ЕС на самом деле потратил на Украину
Боррель заявил, что военная помощь Украине уже составила 27 миллиардов евро
13 ноября 2023, 11:59

Фото: iStock/artJazz

Военная помощь Украине со стороны Европейского союза уже достигла 27 миллиардов евро, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на заседании глав МИД ЕС.
«Не забывайте об Украине, боевые действия продолжаются. Наша помощь Украине растет, я могу сказать вам, что она достигла уровня в 27 миллиардов евро военной поддержки. Это самая высокая цифра, когда-либо достигнутая. Мы продолжаем тренировать украинских военных, мы продолжаем стоять на стороне Украины», - прокомментировал ситуацию Боррель. 

При этом, ранее в американском издании Forbes заявили, что западные страны больше не хотят снабжать киевский режим своей техникой. О поставках современных танков, которыми владеет Североатлантический альянс, речи уже не идет. Сейчас западные союзники Киева намерены отправить на Украину переделанные в Чехии старые советские танки второго поколения Т-72М.

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#евросоюз
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Премьер Британии Сунак уволил главу МВД Суэллу Браверман
13 ноября 2023, 11:47

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Главу британского МВД Суэллу Браверман уволили.
Об этом пишет ТАСС. Причиной увольнения могла стать критика действий полиции на пропалестинских демонстрациях. 

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман, которая спровоцировала политический скандал. Она обвинила полицию в слишком лояльном отношении к участникам массовых акций в поддержку Палестины. 

Об этом пишет газета The Evening Standard, приводя оценки некоторых высокопоставленных членов правящей британской Консервативной партии.

Ранее сенатор-республиканец от Южной Каролины Тим Скотт прекратил  своё участие в предвыборной гонке в США.

Об этом он рассказал 12 ноября в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что избиратели, которые являются самыми замечательными людьми на планете, очень ясно дали понять, что они говорят мне: «Не сейчас, Тим», — сказал Тим Скотт.
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