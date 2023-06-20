Эсеры выдвинули кандидата на выборы мэра Москвы

Фото: iStock/bizoo_n
Партия СРЗП выдвинула первого замруководителя фракции в Госдуме на выборы мэра Москвы
Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» (СРЗП) выдвинула кандидата на выборы в мэры Москвы, передает РИА Новости. Им оказался первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме и руководитель московского отделения партии Дмитрий Гусев.
Во вторник 20 июня решение было принято на конференции московского отделения партии. Сообщается, что также известны кандидаты от некоторых парламентских партий.
Напомним, ранее Московская городская дума опубликовала соответствующий документ о назначении выборов мэра Москвы на 10 сентября, что положило начало избирательной кампании в Москве.
Ранее «Радио 1» сообщало о назначении даты выборов мэра Москвы.
Во вторник 20 июня решение было принято на конференции московского отделения партии. Сообщается, что также известны кандидаты от некоторых парламентских партий.
Ранее «Радио 1» сообщало о назначении даты выборов мэра Москвы.
Екатерина Коршунова