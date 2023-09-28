Эсэсовец Хунка заявил, что хочет сбежать из Канады после скандала

Фото: istock / Gabriel Shakour
Ветеран СС украинского происхождения Ярослав Хунка заявил, что хочет переехать в Южную Америку после скандала в парламенте Канады. Об этом пишет газета «Фонтанка», ссылаясь на канадских журналистов, которые смогли дозвониться до ветерана.
В разговоре с журналистами 98-летний Хунка пожаловался на огромную волну негатива в его сторону. Он рассказал, что хотел провести последние годы жизни спокойно в кругу семьи. Но из-за скандала он столкнулся к ненависти в его сторону.
Напомним, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, мужчину пригласили в парламент страны. На заседании Хунку приветствовали и осыпали аплодисментами, представив его «украино-канадским ветераном Второй мировой войны». Выяснилось, что Хунка служил в добровольческой дивизии СС «Галичина».
Читайте также:
Трюдо: Канада извинилась перед Зеленским за чествование эсэсовца Хунке
Полянский призвал Канаду голосовать за резолюцию против героизации нацизма
Алина Юрчак