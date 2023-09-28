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Эсэсовец Хунка заявил, что хочет сбежать из Канады после скандала

28 сентября 2023, 17:23
Фото: istock / Gabriel Shakour

Фото: istock / Gabriel Shakour

Ветеран СС украинского происхождения Ярослав Хунка заявил, что хочет переехать в Южную Америку после скандала в парламенте Канады. Об этом пишет газета «Фонтанка», ссылаясь на канадских журналистов, которые смогли дозвониться до ветерана.

В разговоре с журналистами 98-летний Хунка пожаловался на огромную волну негатива в его сторону. Он рассказал, что хотел провести последние годы жизни спокойно в кругу семьи. Но из-за скандала он столкнулся к ненависти в его сторону.

Напомним, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, мужчину пригласили в парламент страны. На заседании Хунку приветствовали и осыпали аплодисментами, представив его «украино-канадским ветераном Второй мировой войны». Выяснилось, что Хунка служил в добровольческой дивизии СС «Галичина».

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#семьи
#ветеран
#парламент
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Американские учёные выяснили, из-за каких овощей можно набрать лишний вес
28 сентября 2023, 17:48

Фото: istockphoto/robynmac

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что есть овощи, которые способствуют набору веса.
TimesNewsUK пишет, что горох, кукуруза и картофель содержат много глюкозы. Она легко усваивается организмом, а в избыточном количестве приводит к жировым отложениям.
 
Учёные выяснили, что люди, употреблявшие много гороха, сладкой кукурузы и картофеля, в среднем набирали 1,5 кг каждые четыре года. Женщины прибавляли вес чаще мужчин. При чём те, кто предпочитал некрахмалистые овощи (брокколи, морковь и шпинат), держали вес в норме.
 
Картофель, горох и кукуруза имеют высокий гликемический индекс. Постоянное употребление данных продуктов в рационе заставляет сахар в крови резко повышаться, а это тесно связано с набором веса.

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#здоровье
#диета
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Блинкен заявил о возможной встрече Путина и Байдена
Госсекретарь США допустил встречу Байдена с Путиным
28 сентября 2023, 17:48

Фото: istock / donfiore

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен допустил встречу президента Америки Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал 28 сентября на мероприятии, организованном на площадке издания The Atlantic.

«Никогда не говори никогда», — заявил Блинкен в ответ на вопрос журналистов о возможности проведения встречи лидеров РФ и США.
Госсекретарь добавил, что все, включая украинцев, хотят справедливый и прочный мир. Блинкен предложил посмотреть, дойдем ли мы до момента, когда это станет возможным.

Последние переговоры Путина и Байдена проходили в конце 2021 года по телефону. Тогда главы государств обсуждали тему Украины и вопросы возможно дальнейшего сотрудничества. Но тогда Джо Байден отказался предоставлять РФ гарантии безопасности о неприсоединении Киева к НАТО.

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#джо байден
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Военный эксперт Кошкин: США в отчаянии пытаются разворошить «подбрюшье России»
28 сентября 2023, 17:26

Фото: iStock/donfiore

Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что ранее многие эксперты уже говорили о том, что Вашингтон начинает открывать новые фронты против РФ после неудачи на Украине. На данный момент идет активизация военных действий на территории Молдавии и на Южном Кавказе. В беседе с Общественной службой новостей Кошкин причислил к этому перечню Грузию.
Эксперт считает, что США планируют занять свое место в мусульманском подбрюшье РФ. 

«На Южном Кавказе сегодня происходит активное выдавливание России из Армении, на Балканах. Если мы говорим о Балканах, то это Сербия и Косово, а что касается Молдавии и Приднестровской Молдавской Республики — это событие распространенное», — цитирует Кошкина Общественная служба новостей.

По мнению военного эксперта, такие действия с американской стороны связаны с провалом операции контрнаступления Украины на Россию. Он отметил, что провалы по всем фронтам вынуждают США искать новые способы для того, чтобы сломить Россию, однако этого никогда не случится.

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#сша
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#сербия
#всу
#рф
#служба
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Пловцы из Каширы завоевали 11 медалей на Московских областных соревнованиях
28 сентября 2023, 17:21

Фото: администрация г. о. Кашира

Юные пловцы спортшколы «Кашира» приняли участие в Московских областных соревнованиях. Под руководством тренера Елены Жулиной они завоевали более 11 медалей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
Алевтина Недовесова взяла два золота − на дистанции 200 м вольным стилем и на 100-метровке вольным стилем. Екатерина Петренко первенствовала дистанции 100 м на спине и взяла серебро на 100-метровке комплексным плаванием. Клим Суслов сделал золотой дубль на дистанциях 50 и 100 м баттерфляем. 

Данила Лазарев стал серебряным призёром на дистанции 100 м баттерфляем. Тимур Васильев завоевал серебряную награду на дистанции 100 м вольным стилем и бронзовую − на 50-метровке брассом. 
 
Даниил Баранов взял бронзу на 100-метровке на спине, а Павел Ребров − на дистанции 50 м баттерфляем. 
 
Московские областные соревнования прошли в Мытищах. 

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#спортсмены
#соревнования
#московская область
#подмосковье
#плавание
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«Не получат больше ни копейки»: В Венгрии призвали прекратить выделять помощь Украине
Гуйяш: Киев не получит ни копейки от ЕС, пока Венгрии не отдадут ее деньги
28 сентября 2023, 16:45

Фото: iStock/rarrarorro

Прежде чем выплачивать многомиллиардную помощь Украине, ЕС необходимо рассчитаться со странами-членами союза, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге.
«Одно я точно могу сказать - поскольку для изменения бюджета ЕС нужна единогласная поддержка, страна, не входящая в ЕС, не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока страна-член Евросоюза не получит то, что ей причитается по закону», - прокомментировал ситуацию Гуйяш.

По его словам, Еврокомиссия продолжает злоупотреблять своими полномочиями, оттягивая выплату Будапешту денежных средств, которые ему причитаются по закону.

«Мы надеемся, что они задают новые вопросы не потому что деньги потратили на что-то другое, не дай Бог, отдали стране, не входящей в ЕС», - подытожил Гуйяш.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь требований для начала проведения переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Он отметил, что до конца дня на Украине будет принята государственная целевая программа «Единство в разнообразии», которая станет финальной точкой в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии.

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#евросоюз
#венгрия
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В Финляндии рассказали о перспективах размещения ядерного оружия в стране
Финляндия после вступления в НАТО не будет размещать у себя ядерное оружие
28 сентября 2023, 16:32

Фото: iStock/Gerasimov174

Хельсинки не планируют размещать на территории своей страны ядерное оружие, об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен в интервью для Ilta-Sanomat.
«Перспективы хранения или размещения ядерного оружия на новых местах отсутствуют», - прокомментировал ситуацию Хяккянен. 

​Опасения о том, что Хельсинки могут разместить у себя западное ядерное оружие появились после того, как Финляндия официально стала ​членом НАТО.

Ранее сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун считает, что, поскольку Финляндия официально вошла в Североатлантический альянс, на ее границах с Россией теперь может появиться ядерное оружие. Эксперт напомнил, что натовские ядерные боеголовки уже размещены на территории как минимум пяти стран Европы, а также в Турции.

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#нато
#ядерное оружие
#финляндия
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Путин рассказал о важности выборов в новых регионах РФ
Путин назвал выборы в новых регионах важным шагом на пути в пространство страны
28 сентября 2023, 16:19

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин рассказал о важности выборов в новых регионах РФ, во время встречи с избранными главами регионов.
«И это безусловно значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны», - прокомментировал ситуацию глава РФ.

Путин также отметил, что в настоящий момент в этих субъектах Российской Федерации стоят особые задачи и цели.

Итоги референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей были объявлены 30 сентября 2022 года. После этого Владимир Путин подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

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#запорожская область
#херсонская область
#референдум
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Токаев: Казахстан будет следовать санкциям против РФ
28 сентября 2023, 16:05

Фото: istock / Rainer Puster

Казахстан будет соблюдать режим антироссийских санкций. С таким заявлением выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев, информацию передает «Sputnik Ближнее зарубежье».
Глава Казахстана также отметил, что у них нет опасений по поводу территориальной целостности страны и возможных притязаний со стороны РФ, так как граница между государствами подтверждена и ратифицирована парламентами Москвы и Астаны.

Ранее власти Казахстана оказались в затруднительном положении из-за отказа РФ и стран Запада в помощи с решением проблем с недостатком воды и энергии. Раньше им воду поставляла Киргизия из Кировского водохранилища, но из-за политических проблем в Киргизии поставки остановились. После чего Казахстан обратился за помощью к России, но  получил отказ, так как переброска воды может вредить окружающей среде и  негативно сказаться на экономике.

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#казахстан
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#режим
#рф
#санкции
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«Взаимные привилегии»: на что пошел Израиль ради безвизового въезда в США
США введут безвизовый режим с Израилем в ноябре
28 сентября 2023, 15:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США введут безвизовый режим для граждан Израиля в конце ноября. Редакция «Радио 1» расскажет, какое условие выполнил для этого Израиль и с какими странами действует безвизовый режим у России.

США вводят безвизовый режим для Израиля


Администрация США введет безвизовый режим для граждан Израиля с конца ноября, об этом свидетельствует информация, опубликованная в совместном письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. До конца ноября США предпримут все необходимые меры, чтобы завершить процедуру упрощения въезда в страну граждан Израиля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал отмену визового режима важнейшим шагом к стратегическому партнерству двух стран. Кроме того, такое решение укрепит двустороннее сотрудничество в области борьбы с экстремизмом, терроризмом, а также в сфере экономики. По словам министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, решению американских властей предшествовала долгая работа со стороны обеих стран, которая длилась более десяти лет. В соответствии с опубликованным документом, изменения будут приняты 30 ноября. Граждане Израиля, желающие посетить США, смогут пребывать в стране не более 90 дней без предварительного получения американской визы.


Какие страны имеют безвизовый режим с США


США редко расширяют перечень стран, граждане которых могут пребывать в страну без предварительного получения визы. Израиль станет 41-й страной, с которой США установят безвизовый режим. Предыдущим государством, которому было предоставлено право безвизового въезда, стала Хорватия. Она была включена в список безвизовых стран США в 2021 году. Ранее США установили безвизовый режим въезда для Андорры, Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Голландии, Дании, Литвы, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Чехии, Швеции, Японии  и ряда других стран.
 
Россия и Израиль будут сотрудничать в области кинопроизводства
Россия и Израиль будут сотрудничать в области кинопроизводства

Прежде телекомпания ABS сообщала, что вопрос отмены визового режима обсуждался давно. Последние переговоры прошли на высоком уровне в ходе сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На полях саммита президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали возможность отмены визового режима между странами и условия, при которых это станет возможно.

Для того, чтобы получить право безвизового въезда в США, Израилю предстояло выполнить несколько требований, одним из которых стало предоставление права беспрепятственного въезда на территорию страны американцам палестинского происхождения. Предпосылкой к установлению такого критерия стали многочисленные инциденты с участием американских граждан, которые имели двойное гражданство или регистрацию на территории сектора Газа и пытались попасть в Израиль через международные аэропорты. Однако, как и другие палестинцы, они были вынуждены въезжать страну через Иорданию или Египет.

 

Какие страны имеют безвизовый режим с Россией


Самыми популярных направлениями среди россиян были европейские, однако с 2022 года порядок въезда в эти страны значительно усложнился. Несмотря на это в перечень безвизовых стран для российских граждан входит более 100 государств. Граждане России могут посетить некоторые страны бывшего СССР с российским паспортом. К ним относятся: Белоруссия, Казахстан, Абхазия, Южная Осетия, Кыргызстан. Без предварительного получения визы, россияне могут посетить: Армению, Азербайджан, Грузию, Индонеию, Катар, Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Филиппины, Куба, Мексика, Бразилия, Уругвай, Чили, Непал, Саудовская Аравия и ряд других. Однако важно помнить, что виза может потребоваться в зависимости от целей поездки и ее длительности.

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