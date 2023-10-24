Эскадрилья истребителей F-16 ВВС США прибыла в зону палестино-израильского конфликта

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Эскадрилья американских истербителей F-16 прибыла в зону палестино-израильского конфликта. Об этом заявило Центральное командование США в соцсети X.
Уточняется, что цель прибытия эскадрильи – усиление присутствия США для устранения возможности проявления дальнейшей агрессии.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США готовы отправить опытных военных в Израиль в качестве советников. Целью отправки американских военнослужащих стала бы передача опыта израильским войскам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Также издание Politico писало, что президент США Джо Байден своими действиями в Израиле настраивает мусульман, проживающих в США, против себя, что обернётся для него потерей голосов на предстоящих президентских выборах.
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Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США готовы отправить опытных военных в Израиль в качестве советников. Целью отправки американских военнослужащих стала бы передача опыта израильским войскам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова