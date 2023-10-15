Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к нефти по $400

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Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к резкому росту мировых цен на нефть.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на эксперта в области энергетики Максима Канищева. По словам эксперта, некоторые сценарии обострения конфликта в регионе способны привести к четырехкратному удорожанию нефти — до $400 за баррель марки Brent.
Канищев вспомнил энергетический кризис 1973 года, когда арабскими странами было введено эмбарго на поставки нефти странам, которые поддерживали Израиль в войне. Это привело к четырехкратному росту цен на нефть.
Если сценарий повторится, $400 за баррель покажутся дешевыми. Это приведёт к разрушению экономики США и ЕС. Они не смогут заместить выпадающие объемы. Даже ожидания такой ситуации уже толкают цены вверх, заметил Канищев. Чем дольше продлится конфликт на Ближнем Востоке, тем сильнее это скажется на стоимости нефти.
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Канищев вспомнил энергетический кризис 1973 года, когда арабскими странами было введено эмбарго на поставки нефти странам, которые поддерживали Израиль в войне. Это привело к четырехкратному росту цен на нефть.
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Мария Фирсова