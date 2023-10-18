Если хватит яиц: Востоковед раскрыл два сценария будущего Израиля

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17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесён ракетный удар. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами стали женщины и дети — всего более 800 человек. Палестина и Израиль обвиняют в инциденте друг друга. Доцент РГГУ, востоковед Сергей Серегичев рассказал «Радио 1», как будет развиваться конфликт после трагедии в больнице Газы.
По словам специалиста, есть два варианта развития событий, но оба они приведут к многочисленным жертвам. Согласно первому сценарию, удар по больнице в Газе приведет к социальному взрыву недовольства на всем Ближнем Востоке, это приведёт к открытию иордано-израильской границы.
Востоковед подчеркнул, что «Хезболла» опасается конфликта с Израилем, поскольку под угрозой окажется будущее Ливана. В случае обострения конфликта израильтяне перейдут в «режим экономии».
Второй вариант предполагает полное уничтожение сектора Газы. Израиль воспользуется тем, что Египет не готов помочь своим «собратьям-арабам» и «сотрёт в порошок всё, что можно», уверен Серегичев.
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«Откроется новый фронт против израильских сил безопасности. Но проблема в том, что на руках у израильтян будет лёгкое оружие, и они не такие подготовленные как ХАМАС. То есть там просто пойдёт толпа. Если Израиль не будет применять слезоточивый газ и пластиковые пули, а просто откроет огонь на поражение, будет куча трупов, что ещё больше поднимет градус недовольства», — отметил Серегичев, добавив, что этой ситуацией может воспользоваться «Хезболла».
«Если “Хезболла” вслед за палестинцами из Иордании вступают в игру, Израиль окажется в смертельной опасности, а это означает, что он начнёт действовать без оглядки на кого-либо, он даже американцев уже не будет слушать. Израиль перейдёт в режим экономии, то есть отключит голову и начнёт рубить по всем фронтам. Израильтяне прекрасно понимают, что единственный способ справиться с “Хезбаллой” – это разобрать Ливан на запчасти. Ливан атомизируют: был Ливан и не Ливана, и “Хезболла” это прекрасно понимает. Поэтому есть вероятность того, что первый сценарий не реализуется», — сказал собеседник.
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Второй вариант предполагает полное уничтожение сектора Газы. Израиль воспользуется тем, что Египет не готов помочь своим «собратьям-арабам» и «сотрёт в порошок всё, что можно», уверен Серегичев.
«Если яиц хватит, то Израиль пойдёт дальше и зачистит сектор Газа. Вне зависимости от того, что он будет говорить об авторах удара по больнице, вне зависимости от того, как на это будет реагировать мировое сообщество. Израиль этим воспользуется. Он будет намекать палестинцам, что единственный способ сохранить свои жизни – это отправиться в гости к вашим братьям – иорданцам и египтянам. Но поскольку те не захотят принимать беженцев, Израиль это обратит в свою сторону. Израиль не остановится, он понял, что надо идти до конца. Всё, что можно стереть в порошок, — израильская армия американскими бомбами сотрёт в порошок. Дальше они зайдут и будут чистить подземные коммуникации, что тоже будет сопровождаться большими жертвами. Сектора больше не будет», — заключил специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова