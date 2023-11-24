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Эстония готовится к закрытию границы с Россией

ERR: эстонские власти устанавливают на границе с РФ дополнительные заграждения
24 ноября 2023, 20:15
Фото: iStock/Racide

Фото: iStock/Racide

Эстонские власти устанавливают на границе с Россией дополнительные бетонные заграждения, так называемые «зубы дракона». Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

В пресс-службе Идаской префектуры полиции и погранохраны сообщили о подготовке к возможному закрытию погранпункта в Навре. Ранее были установлены заграждения, а в ближайшее время будет усилена защита нарвского погранперехода путём установки бетонных заграждений.

Также в префектуре отметили, что внимательно следят за всеми действиями российских властей, касающихся ситуации на границе как Эстонии, так и Финляндии. По словам собеседников портала, Россия оказывает миграционное давление на эти страны.

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#эстония
#россия
#граница
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Тайский премьер Тхависин подтвердил освобождение 12 заложников из сектора Газа
24 ноября 2023, 20:21

Фото: iStock/chaiyapruek2520

12 граждан Таиланда были освобождены из плена движения ХАМАС в секторе Газа, эту информацию подтвердил тайский премьер-министр Сеттха Тхависин на своей странице в социальной сети X.
«Департамент безопасности и министерство иностранных дел подтвердили, что 12 тайских заложников уже освобождены. Сотрудники посольства собираются забрать их через час. Их имена и данные должны быть известны. Пожалуйста, следите за обновлениями», - прокомментировал ситуацию Тхависин.

Напомним, 24 ноября в 08:00 по московскому времени между Израилем и ХАМАС стартовала четырёхдневная гуманитарная пауза, в рамках которой стороны конфликта договорились обменяться заложниками. Также сообщалось, что за эти дни на территорию сектора Газа должны будут въехать сотни грузовиков с гуманитарной помощью, медикаментами и топливом.

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#таиланд
#премьер-министр
#заложники
#сектор газа
#хамас
#израиль
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Путин: ИИ откроет новую главу в существовании человечества
24 ноября 2023, 19:27

Фото: kremlin.ru

Искусственный интеллект поможет человечеству открыть новую главу в существовании, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
«С внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования», - прокомментировал ситуацию Путин. 

В то же время, глава РФ отметил, что нейросети, всё же, не удастся заменить ключевых специалистов, таких как медицинские работники и учителя. Однако, искусственный интеллект может оказать им серьезную помощь и стать верным соратником в работе.

Так, ранее Владимир Путин заявил, что алгоритмы ИИ уже давно вышли за рамки простого выполнения команд человека и стали его полноценным помощником.

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#рф
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МВД Литвы направило президенту ходатайство о лишении гражданства балерины Лиепа
24 ноября 2023, 19:24

Фото: istockphoto/

МИД Литвы запустил процедуру лишения гражданства знаменитой балерины, народной артистки России Илзе Лиепа, которое она получила в порядке исключения. Инициатором стало министерство внутренних дел республики.
В разговоре с «Аргументами и фактами» танцовщица отметила, что случай с получением ею литовского гражданства, действительно, неординарный. Она напомнила, что ее отец, великий танцор Марис Лиепа латыш, а она стала гражданкой Литвы за большие заслуги перед этой страной, потому что много лет танцевала с замечательным литовским артистом Пятрасом Скирмантасом. Каждый год она ездила в Литву, выступала там, проводила свои творческие вечера. Литовская публика полюбила ее, и эта любовь была взаимной, не скрывает Лиепа.

Балерина подчеркнула, что сейчас настало такое время, когда она не может не говорить, что любит свою страну и поддерживает своего президента. Если литовские власти считают это причиной для лишения ее гражданства — так тому и быть. Артистка сказала, что измениться она не может. Она продолжает любить своих зрителей во всех странах и своего партнера Пятраса, с которым они сейчас на разных берегах, но вовсе не шлют друг другу проклятия. И так же она продолжает любить свою страну, заключила Илзе Лиепа.

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#любовь
#отец
#артист
#балет
#литва
#президент
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Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников из сектора Газа
24 ноября 2023, 19:18

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил освобождение 24 заложников ХАМАС из сектора Газа, об этом говорится в заявлении организации на её странице в социальной сети X.
«Мы с облегчением подтверждаем благополучное освобождение 24 пленных. Мы способствовали этому освобождению, переправив их из сектора Газа на КПП «Рафах», тем самым подчеркнув реальное влияние нашей роли нейтрального посредника между сторонами», - прокомментировали ситуацию МККК.

Напомним, ранее в сеть попал видеоролик, на котором группу из 24 человек встречают сотрудники Красного Креста и ведут в сторону КПП «Рафах». Предполагалось, что это и есть заложники палестинского движения ХАМАС. 

Вчера пресс-секретарь израильского правительства Эйлон Леви сообщила, что Израиль и ХАМАС договорились об обмене заложников и заключенных по формуле «один к трём».

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#заложники
#сектор газа
#хамас
#израиль
#египет
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Египет начал принимать из сектора Газа заложников, освобожденных ХАМАС
24 ноября 2023, 19:08

Фото: iStock/nito100

Египет начал принимать 24 заложников, которых ХАМАС освободил из сектора Газа., об этом сообщает Al Qahera News.
В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники Красного Креста принимают группу людей, предположительно, заложников ХАМАС, и ведут ​их в сторону КПП «Рафах».

Напомним, сегодня в 08:00 утра между ХАМАС и Израилем стартовала четырёхдневная гуманитарная пауза. Ранее было отмечено, что при согласии двух сторон время перемирия может быть продлено. За эти дни Израиль и ХАМАС планируют обменяться заложниками. В сектор Газа должны въехать сотни грузовиков с гуманитарной помощью, медикаментами и топливом.

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#израиль
#хамас
#заложники
#египет
#сектор газа
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Канада и Евросоюз анонсировали новые антироссийские санкции
24 ноября 2023, 18:56

Фото: iStock/Mihrzn

Канада и евросоюз продолжат вводить обширные ограничения против России, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам саммита.
«В частности, мы продолжим вводить обширные санкции, а также строгие ограничения и запреты в области экспортного контроля против России», - прокомментировали ситуацию представители Канады и Евросоюза. 

Напомним, 23 ноября к антироссийским санкциям Европейского союза присоединилась и Молдавия. В Кишинёве этот акт объяснили как противодействие России, которая «ставит под угрозу территориальную целостность Украины». Сразу после этого с заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала этот шаг Кишинёва враждебным по отношению к Москве и заявила, что Россия ответит на подобную политику Молдавии.

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#санкции
#россия
#канада
#евросоюз
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ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Times of Israel: первые 13 израильских заложников переправилась в Египет
24 ноября 2023, 18:34

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

Палестинское движение ХАМАС освободило первых 13 израильских заложников, которые прибыли в Египет. Об этом сообщает газета Times of Israel.
Отмечается, что это женщины и дети, которые в течение 49 дней находились в заложниках у террористической группировки в секторе Газа. 

Вместе с представителями Красного креста освобождённые прибыли в Египет. После этого они прибудут в Израиль.

Также, согласно другим источникам, палестинское движение освободило 12 граждан Таиланда, которые также числились заложниками. 

Ранее сообщалось, что израильская армия на фоне перемирия открыла огонь по мирным палестинцам, которые хотели вернуться на север анклава. 

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#израиль
#хамас
#египет
#заложники
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МИД РФ: Россия ответит на присоединение Молдавии к антироссийским санкциям
24 ноября 2023, 18:17

Фото: istockphoto/

Россия не оставит без ответа решение молдавских властей присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В официальном комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, она подчеркнула, что российская сторона не может рассматривать это решение руководства Молдавии иначе, чем как очередной враждебный шаг. В целом республика уже полностью встроена в антироссийскую кампанию коллективного Запада, отметила дипломат.

Мария Захарова добавила, что целью Запада является полное разрушение российско-молдавских отношений, которые из-за недружественных шагов и высказываний официального Кишинёва и так находятся в весьма удручающем состоянии. Она подчеркнула, что большинство молдаван не поддерживают такую позицию руководства страны и в целом дружественно настроены по отношению к России.

Тем не менее, заключила представитель российского МИД, решение молдавских властей не останется без адекватного ответа. О предпринятых ответных шагах будет сообщено дополнительно.

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#страны
#мария захарова
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#россия
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Путин заявил, что западные системы ИИ занимаются отменой русской культуры
Путин: западные системы ИИ отменяют российскую культуру
24 ноября 2023, 18:16

Фото: сайт Кремля

Разработанные на Западе системы искусственного интеллекта не учитывают и отменяют российскую культуру. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Он отметил, что некоторые поисковые системы и нейросети зачастую отказываются учитывать тонкости российской культуры, а бывает и такое, что игнорируют и отменяют её. 

Путин объяснил, что искусственной системе ставится ряд определённых задач, которые основаны на англоязычных данных. Таким образом, алгоритм не учитывает наличие российской культуры. Но такое может произойти и в отношении других стран и народов. 

По словам президента России, западный искусственный интеллект может в скором времени превратиться в ксенофоба. 

В заключение Путин добавил, что такие системы должны использоваться только в тех странах, где созданы. А Россия не принимает такого монопольного доминирования чужих разработок.  

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#владимир путин
#искусственный интеллект
#россия
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