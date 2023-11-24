Эстония готовится к закрытию границы с Россией

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Эстонские власти устанавливают на границе с Россией дополнительные бетонные заграждения, так называемые «зубы дракона». Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.
Также в префектуре отметили, что внимательно следят за всеми действиями российских властей, касающихся ситуации на границе как Эстонии, так и Финляндии. По словам собеседников портала, Россия оказывает миграционное давление на эти страны.
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Анастасия Чинкова