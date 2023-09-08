Эстония хочет первой узаконить конфискацию активов России

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Эстония хочет первой среди стран Евросоюза узаконить конфискацию российских активов в пользу Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкну, передает агентство Блумберг.
«Эстония планирует стать первой страной Европейского Союза, которая в этом году узаконит конфискацию активов, находящихся под санкциями, для финансирования восстановления Украины», - говорится в сообщении агентства.
По его словам, законопроект будет одобрен в течение предстоящих двух недель. Далее он направится в парламент.
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Элина Позднякова