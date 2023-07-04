Эстония может устроить военную провокацию против России

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Эстония при содействии НАТО готовит военную провокацию против России, заявил лидер партии Koos Олег Иванов.
По его словам, альянс начал активное строительство военных баз на территории страны. Об этом он заявил в интервью порталу Baltnews.
Местные жители покидают город Нарва, в котором будут выстраиваться натовские базы. Город находится в 100 километрах от Санкт-Петербурга. От пуска ракеты до ее приземления в северную столицу России пройдет не более двух минут, отметил он.
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Местные жители покидают город Нарва, в котором будут выстраиваться натовские базы. Город находится в 100 километрах от Санкт-Петербурга. От пуска ракеты до ее приземления в северную столицу России пройдет не более двух минут, отметил он.
«Все это появится уже в ближайшие два года. Так что Россия может ждать военной провокации со стороны Эстонии», - заключил Иванов.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова