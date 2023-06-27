Эстония нашла способ использовать активы РФ для помощи Украине

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Каи Каллас заявила, что Таллин разработал схему использования российских активов для помощи Киеву
Эстонии удалось разработать юридическую схему, которая позволит использовать замороженные в стране активы РФ, чтобы помогать Украине. Уже в ближайшие недели идею должно одобрить правительство. Об этом сообщает Postimees.
По информации источника, план разработал МИД государства. Отмечается, что активы РФ, которые оказались заморожены в Эстонии, будут направлены на процесс восстановления Украины в авансовом порядке.
Уточняется, что, если российская сторона все же решит взять на себя ответственность за причиненный ущерб, а также компенсировать его, может появиться возможность получить компенсацию имущество РФ, которое оказалось конфисковано Эстонией.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Орбан оценил возможность победы Украины над РФ.
«Решение практически готово, оно обсуждалось в кабинете министров, но некоторые детали еще нужно уточнить. Мы также можем показать другим странам, как такое решение может работать на законных основаниях», заявила премьер Эстонии Каи Каллас.
Уточняется, что, если российская сторона все же решит взять на себя ответственность за причиненный ущерб, а также компенсировать его, может появиться возможность получить компенсацию имущество РФ, которое оказалось конфисковано Эстонией.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Орбан оценил возможность победы Украины над РФ.
Татьяна Лаврова