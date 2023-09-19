Эстония не примет 3,6 тысячи высылаемых из Латвии россиян

Глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс заявил, что страна будет внимательно следить за тем, чтобы никто из россиян, которым выдано предписание покинуть Латвию, не оказался в Эстонии. Об этом он сообщил в ходе своего выступления в парламенте.