Эстония не примет 3,6 тысячи высылаемых из Латвии россиян

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Глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс заявил, что страна будет внимательно следить за тем, чтобы никто из россиян, которым выдано предписание покинуть Латвию, не оказался в Эстонии. Об этом он сообщил в ходе своего выступления в парламенте.
Отмечается, что речь идет о 3,6 тысячи российских граждан, которые проживают на территории Латвии.
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Анастасия Крестьянова