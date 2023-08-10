Эстония отправит на Украину оружие и боеприпасы

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Эстонское правительство поддержало предложение министра обороны страны Ханно Певкура о передаче Киеву 150 единиц ручного огнестрельного оружия, а также боеприпасы к нему. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны Эстонии.
«Мы снова нашли возможность помочь Украине. На этот раз Киеву будут отправлены 150 единиц ручного огнестрельного оружия и боеприпасы к нему», - говорится в сообщении ведомства.
Также уточняется, что союзникам Украины следует ускорить оказание военной помощи Киеву, а также модернизировать собственную оборонную промышленность. При этом не уточняется, какое именно оружие будет передано для ВСУ.
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Элина Позднякова