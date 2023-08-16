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Эстония планирует ограничить права живущих в стране россиян

Министерство юстиции Эстонии готовит законопроект об ограничении избирательных прав живущих в стране граждан России
16 августа 2023, 09:00

Фото: istockphoto/Racide

Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении прав голоса на местных выборах жителей страны с российским гражданством. Эти ограничения коснутся также и граждан Белоруссии.

Об этом в среду, 16 августа, сообщил министр юстиции Калле Лаанет. Он сообщил, что такое решение вызвано изменившейся ситуацией с безопасностью в связи с украинским конфликтом. В интервью порталу государственного телерадиовещания ERR министр заявил, что граждане России не должны иметь возможности выбирать политическое руководство Эстонии.

Впрочем, Лаанет тут же оговорился, что вопрос требует дополнительного изучения и консультаций. Возможно, решение придется согласовывать в суде высшей инстанции. Дело в том, что в таком виде законопроект будет противоречить Конституции Эстонии, согласно которой голосовать могут все люди старше 16 лет, проживающие на территории страны, независимо от того, гражданами какого государства они являются.

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В ФРГ пристально следят за экономикой России
Tagesspiegel: В ФРГ пристально следят за успехами экономики России
16 августа 2023, 08:31

Фото: iStock/photosvit

Санкции, введенные странами США и ЕС в отношении России, нанесли экономике РФ гораздо меньший вред, чем ожидалось. В связи с этим, немецкие власти пристально наблюдают за ситуацией. Об этом сообщил обозреватель газеты Tagesspiegel Альбрехт Мейер.
По его словам, рестрикции, введенные в отношении России в глазах ЕС и США нанесли меньший вред, чем этого ожидал Запад. Согласно прогнозам аналитиков, ВВП России может вернуться на тот уровень, который был до начала военного конфликта на Украине.

Он отметил, что политики США обеспокоены такой ситуацией и внимательно следят за успехами российской экономики.

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#сша
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#киев
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На Украине оскорбили и унизили Зеленского после ударов России
Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского «жабой из грязи» после ударов России
16 августа 2023, 06:41

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал президента Владимира Зеленского на своем канале на YouTube. Он сравнил Зеленского с «жабой, валявшейся в грязи», обвинив его в неспособности отвечать на агрессивные действия России.
«Львов оказался беззащитным, и в Ивано-Франковск опять ударили (имеются в виду российские войска — редактор), идут наступления на Купянск, Лиман и Харьков. Зеленский не может с этим справиться. <...> Даже если лягушка, валявшаяся в грязи, допрыгнула до президентского кресла или какое-то „нечто“ переместилось куда-то, это не делает его королем, вождем или генеральным управителем. У „нечто“ не прибавляется мозгов», — заметил Соскин.
По словам эксперта, Зеленский должен незамедлительно предпринять действия в ответ на происходящее.

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#Харьков
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Сербский генерал сравнил ситуацию в Косово и Донбассе
Генерал Кастратович: в Косово с сербами делают то же, что Киев с русскими в Донбассе
16 августа 2023, 05:45

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Генерал-майор запаса и президент исполкома Клуба генералов и адмиралов Сербии Лука Кастратович заявил РИА Новости, что в Косово и Метохии сейчас происходит то же, что и с русскими в Донбассе с 2014 года: албанцы, с поддержкой США, ведут против сербов аналогичные действия, какие киевский режим вел против русских в Украине.
«В Югославии, на территории так называемого Косово и Метохии, албанцы, при поддержке США, действуют против сербов таким же образом, как киевский режим действовал против русских на Украине с 2014 года. Однако Путин решил защитить русских, предприняв стратегию превентивного удара и начав специальную военную операцию», — сказал Кастратович на полях Московской конференции по международной безопасности.
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#путин
#вучич
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СМИ: шериф в Джорджии определил тюрьму, куда посадит Трампа
CNN: шериф округа в Джорджии определил тюрьму, куда посадит Трампа после явки
16 августа 2023, 05:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В округе штата Джорджия, где экс-президенту США Дональду Трампу предъявлено четвертое обвинение, офис шерифа требует явки политика и других фигурантов в местное тюремное учреждение в Фултоне, передает CNN.
«На основании рекомендаций от офиса окружного прокурора и председателя суда, ожидается, что все 19 фигурантов, упомянутых в обвинительном акте, будут проходить регистрацию в тюрьме на улице Райс», — говорится в заявлении шерифа.
В заявлении уточняется, что обвиняемые могут явиться в тюрьму в любое время, так как она работает круглосуточно.

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#сша
#итоги
#трамп
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Экс-депутат парламента: Финляндия вряд ли долго пробудет в НАТО
Экс-депутат парламента: Финляндия вряд ли долго пробудет в составе НАТО
16 августа 2023, 05:08

Фото: iStock/naumoid

Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен сомневается в долгосрочном членстве Финляндии в НАТО.
«Я не уверен, что это продлится долго, поскольку в Финляндии происходят события, которые могут представлять экзистенциальную угрозу для России», — заявила Туртиайнен в интервью РИА Новости на Московской конференции по международной безопасности.
По мнению бывшего депутата, присоединение Финляндии к НАТО принесло стране только негативные последствия, но граждане не могли открыто высказать свое мнение по этому вопросу.

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#мнение
#интервью
#новости
#нато
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Президент Нигерии заявил о необходимости сохранения санкций против Нигера
Президент Нигерии заявил о необходимости сохранения санкций в отношении Нигера
16 августа 2023, 03:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Председатель Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу в ходе разговора с министром иностранных дел Габона Эрманом Иммонго выразил необходимость поддержания санкций ЭКОВАС против Нигера.
«Мы делаем все возможное, чтобы не ухудшать ситуацию. У нас есть доброжелательные лица, которые приходят на помощь. Я осознаю страх нашего народа перед любыми военными действиями. Мы работаем над тем, чтобы санкции оставались в силе и мы строго их соблюдаем», — цитирует слова Тинубу издание Vanguard.
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#правительство
#переговоры
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СМИ: Отрядом для диверсий в Африке командует офицер ГУР Украины Пращук
Отрядом для диверсий в Африке командует офицер ГУР Украины Пращук
16 августа 2023, 03:33

Подразделением ВС Украины, которое британская разведка MI6 подготовила для диверсий в Африке, командует ГУР Украины Виталий Пращук.
Ранее он участвовал в операциях MI6 в Зимбабве, пишет РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Командование отрядом украинских головорезов возложено на подполковника ГУР минобороны Украины В. Ю. Пращука», — цитирует издание слова собеседника.

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В США признали отсутствие военных возможностей в Чёрном море
#сша
#украина
#всу
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Группа The Killers извинилась за слова о братстве с русскими
Американская группа The Killers извинилась за призывы видеть братьев в русских
16 августа 2023, 03:16

Фото: iStock/dannikonov

Американская рок-группа The Killers принесла извинения за свои действия, которые вызвали возмущение грузинских фанатов. Во время концерта, музыканты пригласили российского барабанщика из аудитории на сцену и заявили о братстве с россиянами.
Группа прокомментировала этот инцидент в своем аккаунте в Twitter.

«Мы долгое время приглашали зрителей на сцену для игры на барабанах, и, похоже, аудитория изначально не была против того, чтобы этот человек присоединился к нам на сцене», - написали рокеры.
Они также отметили, что слова их вокалиста Брэндона Флауэрса о том, что «все мы братья и сестры», могут быть неправильно истолкованы. В связи с этим, музыканты извинились за свои высказывания.

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#игры
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В США признали отсутствие военных возможностей в Чёрном море
В Пентагоне заявили, что у США нет военных возможностей в Чёрном море
16 августа 2023, 02:09

Фото: iStock/Im Yeongsik

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга 15 августа заявила, что США не стремятся к войне с Россией и не располагают военными возможностями в Черном море.
Она также ответила на вопрос, возможны ли «военные решения» с целью экспорта украинского зерна.

«У США нет каких-либо средств в Чёрном море. Мы ясно заявили, что не стремимся к войне с РФ. Есть боевые действия, в которых мы оказываем поддержку Украине. Но на данный момент мне нечего объявить касательно Черного моря или какого-либо обеспечения движения судов», — цитируют «Известия» слова Сингх.

Кроме того, представитель Пентагона проинформировала об отсутствии в настоящее время каких-либо решений, которые можно было бы предать гласности.

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