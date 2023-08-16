Эстония планирует ограничить права живущих в стране россиян

Фото: istockphoto/Racide
Министерство юстиции Эстонии подготовило законопроект об ограничении прав голоса на местных выборах жителей страны с российским гражданством. Эти ограничения коснутся также и граждан Белоруссии.
Впрочем, Лаанет тут же оговорился, что вопрос требует дополнительного изучения и консультаций. Возможно, решение придется согласовывать в суде высшей инстанции. Дело в том, что в таком виде законопроект будет противоречить Конституции Эстонии, согласно которой голосовать могут все люди старше 16 лет, проживающие на территории страны, независимо от того, гражданами какого государства они являются.
Читайте также:
Пьяный украинец избил эстонского журналиста и пригрозил ему смертью
Эстония отправит на Украину оружие и боеприпасы
Президент Эстонии Карис перенёс визит в Австралию из-за нехватки средств
Александр Бойцов