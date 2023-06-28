Эстония пообещала «сюрприз» по членству Украины в НАТО

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Премьер Эстонии Каллас пообещала «сюрприз» по членству Украины в НАТО на саммите
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что единственной гарантией безопасности Украины, которая действительно работает, является НАТО. Об этом она сообщила в ходе совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, пишет издание МК.
Она заявила, что не хочет испортить «сюрприз». На ее высказывание генсек НАТО ответил, что пока рано говорить о результатах саммита, который пройдет в июле. Он также добавил, что консультации продолжаются. Столтенберг также выразил уверенность в том, что на грядущем саммите будет выработана единая позиция по вступлению Украины в альянс.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в НАТО назвали победу Украины условием для любой дискуссии о ее членстве в альянсе.
Она заявила, что не хочет испортить «сюрприз». На ее высказывание генсек НАТО ответил, что пока рано говорить о результатах саммита, который пройдет в июле. Он также добавил, что консультации продолжаются. Столтенберг также выразил уверенность в том, что на грядущем саммите будет выработана единая позиция по вступлению Украины в альянс.
Анастасия Крестьянова