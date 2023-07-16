Эстония собирается закупить боеприпасы более чем на 1,2 миллиарда евро

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В ближайшие четыре года Эстония планирует закупить боеприпасы на сумму более 1,2 млрд евро. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о плане развития оборонного комплекса государства, который включает в себя повышение расходов на вооружение до трёх процентов ВВП.
Эстония пополнит количество боеприпасов, а также закупит ракетный комплекс средней дальности.
Ранее сообщалось, что премьер Эстонии Кая Каллас предложила европейским странам сплотиться для постоянной поддержки Украины.
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Анастасия Чинкова