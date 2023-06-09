Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу

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Сообщается, что глава внешнеполитического ведомства Маргус Цахкна накануне пересмотрел «список Магнитского» и вновь принял решение о запрете въезда в Эстонию 58 человек. В число лиц, попавших под ограничения, вошли
Глава эстонского ведомства пояснил, что рестрикции в отношении данных лиц были введены ввиду нарушений ими прав человека.
Ранее «Радио 1» сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против российских компаний и физических лиц.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.