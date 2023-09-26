Эстонский парламент хочет переименовать Калининград в Кёнигсберг

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До Эстонии докатился международный «тренд» на «переименование» российского города Калининград в Кёнигсберг. Также эстонские парламентарии заодно решили вернуть историческое название городу Кингисепп в Ленинградской области.
Власти нескольких европейских стран любят в последнее время обсуждать тему переименования Калининграда. Например, в Польше начали менять название Калининграда на «Крулевец». Министр обороны Германии Борис Писториус недавно во время публичного выступления также назвал Калининград его старым немецким названием. Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что это говорит о низком уровне культуры и образования немецкого министра. Он посоветовал Писториусу справиться в любой географической карте, как правильно называется город.
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Александр Бойцов