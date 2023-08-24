Эстонский премьер заявила, что ничего не знала о бизнесе мужа в России

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, на пресс-конференции правительства, заявила, что ничего не знала о бизнесе ее мужа Арво Халлика в России.
«Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели», - прокомментировала ситуацию Каллас.
Она также отметила, что в настоящий момент бизнес Халлика находится на завершающей стадии закрытия. Компания оказывает услуги только одной эстонской фирме, находящейся в России.
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Евгения Парфентьева