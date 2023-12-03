Эстонцы, направляющиеся в Россию, начали получать листовки с предупреждением

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Эстонские пограничники начали предупреждать своих граждан, направляющихся в Россию через КПП в Нарве, о возможном закрытии границы и проблемах при возвращении обратно. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции и погранохраны Эстонии.
Таким образом граждан Эстонии, направляющихся в Россию, предупредили о том, что обратный путь в страну может удлиниться на несколько сотен километров, поскольку придётся воспользоваться другим пунктом пропуска.
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