Эстонцы, направляющиеся в Россию, начали получать листовки с предупреждением

В ходе встречи Совета по правам человека при президенте России с Владимиром Путиным будут затронуты темы спецоперации, миграции, образования, здравоохранения и ряд других вопросов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ответственный секретарь Совета Александр Точенов.